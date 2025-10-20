Специалисти предлагат план за подобряване на мозъчното здраве. Ще са нужни между 50 и 200 млн. лева годишно

Водещи специалисти в областта на неврохирургията, неврологията и психиатрията предлагат създаването на план за подобряване мозъчното здраве на българите с хоризонт 2026–2030 г. Сред мерките в него са въвеждането на тестове за ранна диагностика на болести като Алцхаймер, осигуряването на продължаваща рехабилитация на пациенти с инсулт и други заболявания и др., като целта е да се намалят както инвалидизацията, така и социалното и икономическото бреме на мозъчните заболявания.
"Цел на Националния план за мозъчните заболявания е превенция, ранна диагностика, висококачествено и високотехнологично лечение и продължаваща рехабилитация и подкрепа за болните със заболявания на мозъка", каза проф. д-р Николай Габровски, неврохирург и председател на Фондация "Съвет за мозъчно здраве". Той обясни, че за изпълнението на мерките в плана ще са необходими допълнителни между 50 и 200 млн. лева годишно, за което ще се разчита на финансиране от Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса. Конкретното финансиране зависи от това около какъв пакет от мерки ще се обединят експертите и държавата.
Габровски съобщи, че в плана е залегнало създаването на два нови типа лечебни заведения, които да отговорят на огромната потребност от рехабилитация и грижи за хора, преживели инсулт, различни травми, пациенти с тежка деменция и др: "В момента болниците за активно лечение са многократно повече отколкото трябва да бъдат. За нас добър възможен вариант е част от тях да се преобразуват в друг тип лечебни заведения. Единият вид са болници за активна рехабилитация и възстановяване – за пациенти, които са оперирани и стабилизирани, но които имат нужда от възстановяване, рехабилитация и по-специализирани грижи в продължение на няколко седмици или месеци. Другият тип лечебно заведение е комбинация между медицинска и социална услуга – за хора, които са трайно увредени и инвалидизирани и имат нужда от грижи. Това са пациенти в будна кома, пациенти с тежък мозъчен инсулт, след тежка черепно-мозъчна травма, с нарушени когнитивни функции, с деменция. В момента тежестта пада върху семействата на тези пациенти, което е голяма загуба за обществото. Заради един пострадал на практика цялото семейство понякога се изключва от социалния и икономическия живот".
Една от промените, които се подготвя в краткосрочен план е създаването на отделна клинична пътека за лечение на т.нар. транзиторни исхемични атаки - преходни нарушения на мозъчното кръвообращение – които сега се отчитат като инсулти и това променя сериозно здравната статистика, обясни акад. Иван Миланов, председател на Българското дружество по неврология.
Неврологът проф. Димитър Масларов посочи, че за период от 10 години броят на исхемичните инсулти е редуциран с 20%. "Отчетените случаи на инсулт за 2025 г. са 36 000, но броят на пациентите е 32 429, което означава, че има хора с втори и трети мозъчен инсулт", посочи Масларов. По думите му това поставя въпроса за превенцията, защото е важно колко инсулта си предотвратил, а не само колко си излекувал. В тази връзка Българското дружество по неврология е изработило национален план за борба с инсулта до 2030 година, който е внесен в Министерството на здравеопазването през април миналата година.
Акад. Миланов обърна внимание, че за съжаление все още има заболявания в областта на неврологията, които не са включени в списъка на заболяванията, които Националната здравно осигурителна каса (НЗОК) реимбурсира. "Някак си не е приемливо за мен да има лечение за някое заболяване, а пациентите да не могат да го получат", заяви той.
Неврологът акад. Лъчезар Трайков посочи, че ранната диагностика и превенцията са напът да обърнат коренно представите за някои заболявания, считани доскоро за присъди като Алцхаймер, фронтотемпоралната болест. "Десетгодишно прилагане на мултидисциплинарен подход, както за диагноза, така и за превенция, дава съществен резултат: намалява броят на дементните и дефакто те излизат от рубриката на нелечими заболявания, тъй като могат в една активна фаза да стигнат до края на своя жизнен път. И не деменцията да е причината за тяхната кончина", посочи акад. Трайков.
Той коментира, че тестовете за ранна диагностика на когнитивните нарушения могат да променят съдбите на хиляди хора. "Ранната диагностика обаче е свързана с биомаркери. Ние нямаме реимбурсация на биомаркери за нито едно от тези страдания с когнитивни нарушения– нещо, което е задължително", заяви акад. Трайков. Той посочи, че в момента такава диагностика се извършва само в Александровска болница по научен проект, спечелен от неговия екип. Той посочи, че специалистите от трите научни области в Съвета за мозъчна здраве са гарант и ще предложат най-рационалните варианти за такова тестване без да се разпилява обществен ресурс.
В областта на психиатрията също има очаквания за откриване на такива биомаркери, което ще позволи индивидуализирана диагностика и терапия, заяви проф. д-р Георги Ончев, заместник-председател на Българската психиатрична асоциация. Той открои и високата ефективност на съвременното лечение в психиатрията, която е доказана от няколко проучвания. "Ефикасността на нашите лечения е висока даже и при тежко психично болни, които се лекуват по недоброволен начин. Нещо повече, в тези проучвания, освен клиничната ефикасност се доказа и подобрение в социалното функциониране и икономическа ефективност", заяви той.
Здравният икономист Аркади Шарков посочи, че икономическата тежест на мозъчните заболявания в България за 2004 година се равнява на 1.2 млрд. евро или около 2% от брутния вътрешен продукт.
Здравният министър Силви Кирилов, който присъства на форума, изрази увереност, че днешните експертни решения ще се превърнат в утрешни реални действия.
