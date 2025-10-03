Специалният прокурор е призован да арестува Борислав Сарафов

"Продължаваме промяната – Демократична България" сезира специалния прокурор Даниела Талева и Софийската градска прокуратура със сигнал срещу Борислав Сарафов и призовава за неговия арест.

Сигналът е подаден часове след като Наказателната колегия на Върховния касационен съд обяви с разпореждане, че Сарафов не може да бъде шеф на държавното обвинение след 21 юли.

ПП-ДБ настоява, че престоят на Сарафов на позицията дава основание за повдигане на обвинение за превишаване на власт, незаконно облагодателстване и престъпления срещу правосъдието.

“Считаме, че са налице данни за образуване в условията на неотложност на наказателно производсктво и за предложение до компенетния съд за налагане на мярка на процесуална принуда – задържане под стража или домашен арест, за да не може лицето Сарафов да продължи да извършва престъпления в условията на продължено такова и да препятства с мнимо упражняване на надзор за законност наказателното производство срещу него”, се казва в сигнала.

ПП-ДБ напомня, че Сарафов разпорежда плащания за дейността на прокуратурата за около 40 млн. лева месечно. “Възможно е това да включва и разпореждане в своя полза, ако Сарафов прави нареждане на собствените си възнаграждения и ползва имущество на прокуратурата – служебни коли, кабинети и други“, пише в сигнала.

Поставя се въпросът какво би станало, ако престъпник успее да избегне наказание, защото Борислав Сарафов заема поста и издава незаконни актове.

Сигналът е подаден още до финансовата инспекция (АДФИ) и Сметната палата.

“Към момента считаме, че лицето Борислав Боби Сарафов нелегитимно изпълнява правомощията на изпълняващ функциите главен прокурор и, по същество, няма лице, което да изпълнява тези функции”, се твърди в сигнала.

В него се допълва, че прокурорите не са дължи да изпълняват разпорежданията на Борислав Сарафов

Асен Василев: Сарафов е като клошар



Всеки фиш, всеки бонус, всяко нареждане за заплати, което е подписал след 21 юли г-н Сарафов, е незаконно, коментира бившият финансов министър и настоящ лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев в петък.

Преди ден Върховният касационен съд излезе с разпореждане, с което обяви, че не признава Сарафов за легитимен главен прокурор след 21 юли.

"Ние сигнализираме агенция "Държавна финансова инспекция", Софийска градска прокуратура и прокурора, разследващ главния прокурор, защото в момента г-н Сарафов е в ролята на клошар, който харчи 1 млрд. лева на година за прокуратурата", допълни Василев.

"Това е все едно вие да влезете в прокуратурата и да кажете 'аз съм главен прокурор и ще определя кой какви бонуси има' и да разпишете фишовете на прокурорите. Това е, което ни каза съдът. Всичко е раздадено без правомощия. Който ги е подписал, е извършил престъпление по служба и разпореждане с изключително големи суми на всички данъкоплатци", посочи лидерът на ПП.

Според него България е без главен прокурор и без изпълняващ функциите, което означава, че в момента прокурорите не могат да си получават заплатите.

По думите му щом действията, свързани с разпореждане на дела, са незаконни, няма как действията, които са свързани с разпореждане на пари, да бъдат законни.

Преди ден президентът Румен Радев също коментира, че казусът със Сарафов вече е пределно ясен.

"Крайно време е нашата съдебна система да бъде така организирана, че да има истинско върховенство на правото, а не върховенство на силовия натиск върху съдебната система", каза той.

Депутатът от ПП-ДБ и бивш правосъден министър Атанас Славов също заяви, че след 21 юли страната няма човек, който да изпълнява функциите на главен прокурор.

"Основният въпрос е кой взема решенията по отношение на прокуратурата. Как тази безпрецедентна ситуация ще бъде преодоляна. И тук е вече отговорността на парламентарното мнозинство и на Министерство на правосъдието да предприемат стъпки за преодоляване на тази криза в държавността. Да се свика заседание на ВСС. Да се постави въпросът за обсъждане. Да се започне процедура по избор на ВСС."

Настоящият правосъден министър Георги Георгиев обвини опозицията за създалата се криза, защото е провалила опитите да се избере нов Висш съдебен съвет, който да излъчи нов главен прокурор.

"По отношение на избора на нов ВСС, критики към нас отправят хората, които провалиха заседанието за началото на тази процедура. Конституционното мнозинство – квалифицирано, изисква политически консенсус, който при първия опит за това беше взривен от вас при предлагането от наша страна на начало на процедурата за избор на ВСС. Какво направихте тогава, да ви припомня ли? Да ви кажа ли – заедно с колегите от 'Възраждане' излязохте, напуснахте залата и съборихте кворума", каза Георгиев.

ГЕРБ излезе в четвъртък вечерта с писмена позиция, в която се казва, че политически коментари на решения на независимата съдебна власт няма да правят.