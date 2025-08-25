 Прескочи към основното съдържание
Спират трамваите по "Граф Игнатиев" за седмица

1 коментар
Сн. БГНЕС
За една седмица от днес спира движението на трамваите по столичната улица "Граф Игнатиев". Това се налага заради неотложен ремонт на трамвайното трасе на кръстовището при булевардите "Евлоги и Христо Георгиеви" и "Драган Цанков".
 
Временно се променят маршрутите на някои от линиите. Разкрива се временна автобусна линия, която ще се движи по пътя на трамваи 10 и 15 към метростанция "Витоша".
 
С ремонта ще бъдат обновени релси с дължина от седемдесет и пет метра, обясни инженер Асен Ценков от столичния "Електротранспорт", цитиран от БНР.
 
"По "Граф Игнатиев" няма да работят трамваите за времето на ремонта. Причините са няколко. Първо ремонтът на този участък, който сме предвидили, може да се извърши само от съседния коловоз, за да не се нарушава автомобилното движение. Така че и двата коловоза ще бъдат заети от строително-ремонтните дейности, като напрежението в контактната мрежа ще бъде изключено. Има предвидени заместващи автобуси и промяна на трамвайните линии, които се движат по "Граф Игнатиев".

  1. sоmеonе
    #1

    Интересно, танцуващите плочки на всяко кръстовище на депутатката Фандъкова кога ще оправят. Че след ремонта за 20млн. трябват много ремонти на ремонта...Отговорност знаем, че няма да ѝ потърсят, в страната на нелепите инциденти и безотговорността.

