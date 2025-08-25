Спират трамваите по "Граф Игнатиев" за седмица

За една седмица от днес спира движението на трамваите по столичната улица "Граф Игнатиев". Това се налага заради неотложен ремонт на трамвайното трасе на кръстовището при булевардите "Евлоги и Христо Георгиеви" и "Драган Цанков".
Временно се променят маршрутите на някои от линиите. Разкрива се временна автобусна линия, която ще се движи по пътя на трамваи 10 и 15 към метростанция "Витоша".
С ремонта ще бъдат обновени релси с дължина от седемдесет и пет метра, обясни инженер Асен Ценков от столичния "Електротранспорт", цитиран от БНР.
"По "Граф Игнатиев" няма да работят трамваите за времето на ремонта. Причините са няколко. Първо ремонтът на този участък, който сме предвидили, може да се извърши само от съседния коловоз, за да не се нарушава автомобилното движение. Така че и двата коловоза ще бъдат заети от строително-ремонтните дейности, като напрежението в контактната мрежа ще бъде изключено. Има предвидени заместващи автобуси и промяна на трамвайните линии, които се движат по "Граф Игнатиев".
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Интересно, танцуващите плочки на всяко кръстовище на депутатката Фандъкова кога ще оправят. Че след ремонта за 20млн. трябват много ремонти на ремонта...Отговорност знаем, че няма да ѝ потърсят, в страната на нелепите инциденти и безотговорността.
