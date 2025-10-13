Спомена се името на Борисов и ме отстраниха. Проговори прокурорът по делото "Хемус"

Споменаване на името на бившия премиер Бойко Борисов. Това е причината прокурорът Ивайло Занев и двама негови колеги да бъдат отстранени от разследването за магистрала "Хемус". Това заяви обвинителят пред бТВ.

Името на Борисов дори не било споменато от самия прокурор, но въпреки това станало повод да се прецени, че той е предубеден и трябва да бъде отстранен. Тази преценка е направена от висшестоящ прокурор – Емилия Русинова, по онова време зам.-апелативен на София, а в момента временен шеф на Софийската градска прокуратура.

Нейното решение е обжалвано от Занев, но е потвърдено от прокурор от Върховната касационна прокуратура. Затова отстраненият подозира, че е имало натиск от най-високо ниво, например от главния прокурор Борислав Сарафов. Занев е подал сигнал до специалния прокурор Даниела Талева. Тя, естествено, не е съобщавала нищичко по темата. Откакто е на тази позиция, Талева няма нито едно съобщение по проверка или разследване.

Интервюто на Занев само по себе си е безпрецедентно събитие. Действащ прокурор да говори публично и да изразява съмнения за корупция сред колегите му и натиск от висшестоящи до вчера беше немислимо. По правило прокуратурата е единна и йерархична структура и подобно самоволни изпълнения не се допускат. Затова и няма да е учудващо, ако срещу този обвинител бъде образувано дисциплинарно или дори наказателно дело.

Подизпълнителя на подизпълнителя

Знаев е наблюдаващ прокурор по въпросното дело до края на 2023 г., т.е. около две години. Той изготвя само проект на обвинителен акт, който бе публикуван от организацията "Антикорупционен фонд". Производството започна с полицейски обиски в офисите на няколко строителни фирми през 2021 г. След това МВР, тогава под ръководството на Бойко Рашков, обяви, че десетки милиони левове, платени авансово за строителството на магистрала "Хемус", са били изтеглени в кеш, изнесени в сакове и чували и са изчезнали.

В началото на това разследване единствен обвиняем бе бившият футболен съдия от Благоевград Борислав Колев. Той бе посочен като човекът, който е взимал парите и ги е носил в склад на строителна фирма в село близо до града. След това следите на кеша се губят.

Прокуратурата започна с неохота това дело. Нежеланието ѝ да се занимава бе толкова голямо, че дори повдигна обвинения на тогавашния шеф на ГДБОП, след това вътрешен министър, а към днешна дата – депутат от "ДПС Ново начало" Калин Стоянов. Твърдеше се, че той е оказвал натиск върху прокурори да променят мярката за неотклонение на Колев, който в замяна обещавал да даде показания. Малко преди да стане министър в кабинета на Николай Денков, делото срещу Стоянов бе прекратено.

Занев успява да изготви само проект на обвинителен акт, но не и да го внесе в съда. В него обаче е детайлно описана схема, която много прилича на съобщеното от МВР още през 2021 г. Парите са минали през три нива преди да изчезнат. Тези средства идват от държавната компания "Автомагистрали" ЕАД, която формално строи "Хемус". Тя обаче няма нито персонал, нито техника за такава задача и затова наема подизпълнители. Тези подизпълнители наемат второ ниво подизпълнители, коти наемат трета група фирми, превеждат им милионите и фактурират, че са платили за извършена дейност, т.е. могат да си приспаднат и данъчен кредит след това. Строителството обаче не се прави от третия ред подизпълнители, защото те са кухи дружества, обясни прокурорът Занев.. След като получат парите, техни пълномощници ги теглят на каса.

В случая става дума за малко над 54 млн. лева - пари, преведени авансово на три строителни фирми за бъдещото строителство на магистрала "Хемус". Това са дружествата В.С.-Б, Е.П., и Г.Х..

Прокуратурата установява, че тези три фирми използват други две за свои подизпълнители и редовно им превеждат суми за различни дейности. Те пък от своя страна започнали да ги превеждат към други четири фирми. Последните са дружества с малък капитал, без персонал и без техника.

Въпреки това към тях са фактурирани пътно-строителни дейности за милиони. Тези четири фирми обаче не са ги изпълнявали най-вече защото не са имали техническата възможност да го направят. Реалното изпълнение на обектите е направено от големите строителни фирми, споменати в началото, на които така или иначе са възложени поръчките.

След като парите стигат до последните четири фирми, техни пълномощници ги теглят на каса. После ги прибират в сакове, качват ги в коли и ги карат към благоевградското село Зелендол. Какво се е случило след това, не е ясно.

Да се спомене Името му

Прокуратурата смята, че в случая става дума за поне три престъпления – престъпна група, длъжностно присвояване, а след това и пране на пари. Твърди се, че управителите на дружествата от втория ред са присвоили сумите, които са били преведени от първите три фирми, които пък ги получават от държавата. След това, чрез тегленето от пълномощници на дружества от третия ред, се осъществява и прането на пари, твърдят разследващите. Престъпната група пък е сформирана от собственика на Г.Х. - Х.С. Той, твърдят прокурорите, се е договорил с В.В., мажоритатрен собственик на В.С.-Б и с М.П., директорка на Е.П.

Името на бившия премиер Бойко Борисов е споменато от бившия вътрешен министър Рашков по време на негов разпит. Занев обясни, че той го питал дали знае къде са парите, Рашков реагирал политически.

"Конкретните мотиви за моето отстраняване бяха в контекста, че съм изразил негативно отношение към бивш министър-председател на страната в хода на разпита на Бойко Рашков. Това твърдение е изцяло превратно тълкувание на прокурора, който го е мотивирал, защото, ако се погледне въпросният протокол, ще се види, че няма никакво негативно отношение към когото и да било.

Нищо не съм казал, просто в хода на разпита се задаваха въпроси на Рашков и той непрекъснато чисто политически реагираше на въпросите ми какво му е известно за парите, които са били изтеглени от съответните банки, и са били дадени на единия от обвиняемите. Той непрекъснато отговаряше ще питате управляващите, бившите, Бойко Борисов и т.н.", заяви Занев.

Кой взима решенията

"Според мен това общественозначимо дело, с такъв мащаб, с такава голяма щета, за бюджета на държавата, не мисля, че решенията по това кой да продължи да наблюдава и ръководи това разследване и дали това разследване ще се доведе до край, се вземат само от прокурорите, които ги обективират в съответните престъпления", коментира още прокурорът.

След неговото отстраняване делото е поето от друг екип трима прокурори. Те прекратяват разследването в едната му част и така изчезва обвинението за престъпна група. Занев изрази съмнмение, че не са действали по вътрешно убеждение, защото скоро след това двама от тях са повишени.

"Аз имам основателни съмнения, че те не са действали изцяло по вътрешно убеждение, основано на доказателствата по делото, защото, ако това е било така, със сигурност, по моему, щяха да стигнат до същите изводи. И моите опасения съм ги изразил в съответния сигнал до ад хок прокурора", коментира той.

Както вече бе споменато, за този сигнал до Талева няма никаква публична информация. Прокуратурата мълчи и за самото дело. Занев коментира, че той не е успял да намери доказателства за участие на високопоставени чиновници в схемата.

"Ако бяхме открили, щеше да има обвинение и за други длъжностни лица. Стигнахме само до управителите на подизпълнителите на "Автомагистрали“, заяви той и допълни:

"Дори аз, като наблюдаващ прокурор, не мога да кажа къде са отишли и разходвани парите след като са били оставени на съхранение във въпросния склад".

Според него към момента голяма част от обвиненията вече са свалени.