Спомени от детството за Кирил Кадийски

Скъпи батко,

Помниш ли как през август преди много, много години тайно от майка изядохме компотите от череши.

Тогава ти не беше поетът Кирил Кадийски, а просто Кирчо, а аз - твоята по-малка с цели 9 години сестра.

В един такъв летен ден, някъде след обяд, когато майка беше на работа, а и татко го нямаше, ти ми каза: "Оле, много ми се яде компот от череши, хайде да си отворим един буркан."

А аз отвърнах: "Не може, батко, те са да зимата, майка ще ни се кара."

Но ти ме успокои: "Тя няма да разбере. Като изядем компота, ще хвърлим капачката в бунара, а буркана ще го измием и ще го сложим на рафта в мазето при останалите празни буркани."

Така и направихме. Само че ни се услади. И продължихме: един ден - един компот, втори ден - един компот, трети ден - един компот, докато майка влезе в мазето и забеляза, че половината от двайсетината компоти от череши, които беше направила, ги няма.

Веднага се усъмни в нас. По онова време не се крадеше, въпреки че не заключвахме вратите нито на двора, нито на къщата даже през нощта.

И ние, хъката-мъката, признахме. Майка много ни се кара, не че сме изяли компотите, а че сме хвърлили капачките.

Тогава капачки не се намираха лесно и затова едни и същи се използваха години наред.

Не само капачки, много неща липсваха тогава, но пък череши имаше в изобилие. Особено в Кюстендил, който се слави с този плод.

На нашето лозе имахме 11 дървета – най-различни сортове. Като се започне от "ранозрейката", която запъстряваше около 24 май и ние след манифестацията винаги ходехме на лозето.

Катерехме се на голямото дърво и зобахме първите зарозавели череши.

После идваше времето на "рупкавиците" - големи тъмночервени череши с по-дебела обвивка и хпупкат, като ги хапнеш.

След това узряваше "жълтата ръждавичка" - жълто-розови едри череши.

И накрая беряхме "жълтата драганова". Нейните плодове са по-дребни и изцяло жълти, казват им още „бели череши“ . От тях майка правеше сладко.

Но това е минало.

Малката ни къща, която аз толкова обичах, я няма. Големият ни двор, целия покрит с лозница, за която татко се грижеше с толкова любов, бе погълнат от новата Голяма къща.

Тя от години стои празна.

Лозето отдавна не е наше.

Тази година и черешите измръзнаха още напролет.

Теб вчера те погребахме в гроба на татко.

Сега си вече при нашите родители и при твоята съпруга Маша.

Там ще ядеш от небесните череши.

А ако майка и там прави компот, ще хапнеш и от него.

Аз долетях от Париж да си взема сбогом с теб, но ти беше вече само на портрет.

По медиите говорят "големи" думи за теб, но ти не можеш да ги чуеш.

Аз след погребението минах през магазина "Била" да си купя някой плод. Но плодовете, които продаваха, не ставаха за ядене - бяха грозни, скъпи, но грозни.

Нищо не си купих.

Изродиха се плодовете.

Изродихме се хората.

Изроди се светът.

*Офелия Крумова е сестра на поета и преводач Кирил Кадийски, който напусна този свят на 31 август 2025 г. На 2 септември беше погребението му. Споменът за него е публикуван на страницата на сестра му във Фейсбук, която дълги години беше учител по български език и литература в родния си град Кюстендил, а днес живее във Франция със семейството си.