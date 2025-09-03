Според Борисов управлянието не е стабилно, но с БСП и ИТН щели да върят докрай

"Правителството никога не е било стабилно. Някога да сте ме чули да кажа, че е стабилно? Дружно вече всички го клатят. То не е стабилно, то е на малцинство“.
Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в началото на новия политически сезон, като от думите му излезе, че не смята Делян Пеевски и „ДПС-Ново начало“ за част от управляващото мнозинство, макар именно той да крепи кабинета.
Попитан дали очаква Пеевски да продължи да подкрепя управлението, Борисов отговори:
"Това е негова работа. И аз затова пред вас съм казал, че висша форма на политическа отговорност е в момента държанието на политическите лидери. Това правителство изгодно ли е за ГЕРБ? Не е изгодно. И нашите структури буксуват, защото носим цялата отговорност. Само че съм поел и съм дал думата на колегите от ИТН, от БСП, че ще вървим докрай. Какво да ви кажа повече?”.
А малко след това самият Пеевски отговори: „Разбира се – докато се вършат правилните неща за хората, ще го правя. Всички бележки, които имаме, си споделям с тях (управляващите - бел.ред.). Смятам, че имаме чуваемост. Няма да позволя никой да тресе страната.”
Пак партия на Радев
Пеевски заговори за предстоящите догодина президентски избори и отново обяви, че държавният глава Румен Радев има амбиции да създаде собствена политическа партия. „Смятам че от днес се влиза в президентска кампания. Дори някои хора вече са влезли. Всички се занимават само с кандидатите си. Президентството се занимава само с това - да форматира кандидат, за да може на базата на този кандидат да има после партия президентът Радев. Той трябва да бъде откровен с хората. Той е един политик вече, но е време да си направи партията. Призовавам го да излезе".
Пеевски се закани да направи „много разкрития по време на кампанията за президентския вот. „И няма да позволя на никой да излъжат хората, ще получат цялата истина за всеки в тази държава", допълни той.
По-рано Борисов обяви, че би се радвал да има партия на президента Радев и добави: „Вижте колко е хубаво като има така партии да внасят вотове, да напрягат правителството да работи по-добре.“
За вотовете на недоверие
Борисов коментира вотовете на недоверие, които опозицията внася. „Карат се за бащинството на вота на недоверие. Сега не можем да разберем кой точно го внася и откъде да се пазим. Тука най-интересни са ми ПП-ДБ със съучастието си във всичко това. От една страна говорят за еврозоната, за проевропейското развитие на държавата, а в същото време председателят на ЕК е в България усмихната, радостна, по механизма SAFE сме първи, и изведнъж всичко това трябва да го съборят, за да се сдружат с „Възраждане“, „Величие“, „Щастие“, „Възход“, „Падение“. Не мога да ги разбера, но може би имат своите аргументи”.
От ПП-ДБ обявиха, че подготвят вот на недоверие заради „завладяната държава“, но той ще бъде внесен от депутатите от формацията, от МЕЧ и Алианса за права и свободи на доганистите, като подписи няма да се търсят от „Възраждане“.
„Обръщам се към лидерите на тези партии (опозиционните – бел.ред.) - когато искаш да свалиш едно правителство, трябва да си наясно какво се случва след това – дали идваш ти. Те няма да дойдат и вие го знаете. Видяхте вчера – протест, 150 човека. А цяло лято почиваха и нахъсваха за него“, каза още Борисов, явно визиракй протеста в подкрепа на кмета на Варна Благомир Коцев.
Ще има ли мнозинство за КПК: Ще поживеем и ще видим
Попитан дали ще има мнозинство за избор на членове на антикорупционната комисия КПК, както и за избора на Мария Филипова за зам.-омбудсман, Борисов отговори: „Ще поживеем и ще видим“. Въпросът с антикорупционната комисия стои, защото ГЕРБ настоява тя да бъде обновена заради изискванията по ПВУ, а Пеевски се обяви за закриването ѝ, което може да означава, че няма достатъчно гласове за избора. Филипова, която в момента е председател на КЗП, нашумя в публичното пространство след като с прессъобщение се оплака, че търговски вериги за храни не ѝ предоставят информация и това се случвало дори след "призив" на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.
На въпрос защо областният координатор на ГЕРБ във Варна Иван Портних и Йордан Цонев от „Ново начало“ заедно обикалят варненски общини и дали има натиск към хора на ГЕРБ да преминат към формацията на Пеевски, Борисов бе лаконичен:
„Аз не съм чул. А това, че обикалят заедно – си е тяхна работа. Лятото не съм ги гледал кой с кого обикаля. Ваканцуват сигурно заедно“.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Коя веселата дургарка в дъното?
Неуморим! Доктор на науките! Велик! ;)
Не отговаряте на въпроса ми. :) Аз например смятам, че е опасно в България да се насърчава създаването на президентска партия и че всеки, който го иска, върви по много тънко острие. За плюенето по ППДБ - не знам. Не те са гласували путинистки закони с " Възраждане" и не те блокираха свалянето на имунитетите на депутатите от " Възраждане", и не те бяха срещу европейската декларация за Украйна. Разбирам обаче, че те са " врагът". Защо?
Искам мунчо като главният путински агент у нас да бъде елиминиран, както и путиноидите от Величие, Израждане, МЕЧ и АПС да се забранят, но "евроатлантическото "ППДБ ще внася с тях вот на недоверие, което би трябвало да накара всеки антипутинист да плюе с погнуса по умнокрасивите.Тия дни в едно интервю от 15 минути обладаният от зъл дух Мирчев спомена 14 пъти името на Шиши, което показва, че има сериозни психиатрични проблеми.Само Шиши може да заколи мунчо и затова трябва да бъде подкрепян, а не сатанизиран.
За да направиш партия, се иска да имаш топки, а мунчо няма, затова само лае като бясно куче, без да хапе.Неговото вярно псе Слави Василев неотдавна ясно посочи, че до края на мандата си мунчо няма да прави партия, а след като напусне властта, ще е никой и Шиши ще го размаже.мунчо е най-важното нещо след 1989 и мястото му е само в затвора.
Не разбрах. Вие искате или не искате в България да се създаде пропутинска партия на Радев?:) Ето, Борисов и Пеевски искат.
Жалкото путинско прокси мунчо никога няма да създаде партия преди края на мандата си, защото е страхливец и негодник.Шиши е единственият, който има потенциала да ни отърве от него, и ако го направи, ще е герой.
" да върят докрай" Едва ли го е казал така: това е на "казанлъшки", а той е шоп! :)
"A picture paints a thousand words"... Достатъчно е да му видя физиономията на Борисов и започва да ми се повръща...Мазен,лукав крадец и лъжец...
Така- така, както и твърдях. И Борисов, и Пеевски подбутват Радев да направи партия преди президентските избори. Да се поляризира политическата система по оста: проруска партия - легитимен съюз на Борисов и Пеевски. Ами ако не направи? Чисто хипотетично. :) ПП. Мушмороци.