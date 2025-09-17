Според две западни лаборатории: Навални е бил отровен в затвора

Лаборатории в две западни страни независимо една от друга потвърдиха, че лидерът на руската опозиция Алексей Навални е бил отровен в затвора с максимална сигурност „Полярен вълк“, обяви вдовицата на политика Юлия Навална. Тя разказва, че биологични проби, взети от съпруга ѝ, са били тайно изнесени в чужбина веднага след смъртта му през февруари 2024 г.

„Преди няколко месеца научих, че резултатите са готови и две лаборатории в две страни независимо една от друга заключиха, че Алексей е бил отровен“, заяви Навална.

Тя не посочи какъв отровен агент са открили лабораториите, но отбеляза, че те отказват да публикуват резултатите от тестовете „по политически причини“. Освен това западните страни нямат правни основания да започнат или да водят наказателно дело за убийството на руския опозиционен лидер. Навална подчерта, че ще настоява за публикуване на данните за отравянето.

„Няма да мълча. Твърдя, че Владимир Путин е виновен за убийството на съпруга ми Алексей Навални. Обвинявам руските разузнавателни служби в разработването на забранени химически и биологични оръжия. Изисквам лабораториите, провели изследванията, да публикуват резултатите си“, каза Навална.

Тя призова за край на „флирта с Путин“. „Няма да можете да го умилостивите. Докато мълчите, той няма да спре. Може би точно сега, днес, някой друг умира от отровата, с която по нареждане на Путин е бил отровен Алексей. Не само в Русия. Виждали сме такива примери по целия свят“, отбеляза Навална, молейки журналистите да се присъединят към нея в искането на отговори.

Освен това вдовицата на политика заяви, че има показания от петима служители на затворническата колония „Полярен вълк“ за последните часове на Навални. Според тази информация на него му е прилошало по време на разходка, но не е бил откаран в медицинското отделение, а е върнат в килията си.

„Алексей е легнал на пода, придърпал е коленете си към корема и е започнал да стене от болка. Казвал е, че усеща парене в гърдите и стомаха. След това започва да повръща. В показанията на Немцев се посочва, че Алексей е имал конвулсии, дишал е тежко, кашлял е и е стенел. Надзирателите са го оставили сам в килията“, отбеляза Навална. Тя публикува и снимка от килията на съпруга си в деня на смъртта му, на която са показани вещите и повърнатото на пода.

Четиридесет и седем годишният Навални почина внезапно на 16 февруари 2024 г. в арктическата наказателна колония №3 "Полярен вълк" в селището Харп, което лиши опозицията от най-харизматичния ѝ и популярен лидер, припомня агенцията. По това време той беше прекарал близо 300 дни в наказателен изолатор, където беше редовно изпращан. Следственият комитет заяви, че причина за смъртта е внезапна аритмия, причинена от „критично повишаване на кръвното налягане“ и свързана с „комбинирано заболяване“, което включва редица диагнози: холецистит, панкреатит, херния на междупрешленните дискове и други.

По-рано The Insider публикува чернова на решението на Следствения комитет, в което се отбелязват оплакванията на Навални от остра коремна болка, повръщане и конвулсии в деня на смъртта му. Тези подробности обаче са изключени от окончателната версия на документа.

Изданието Досие пък съобщи, че след смъртта на Навални следователите са конфискували всички предмети от наказателната колония, с които той е бил в контакт. Списъкът съдържа 75 предмета, включително дрехи, книги, проби от храна и дори сняг от площадката за упражнения, където на политика му прилошава. Иззети са и медицински консумативи, използвани при опитите за реанимация.

През август 2024 г. Следственият комитет официално отказа да образува наказателно разследване за смъртта на Навални. Вчера съдът отхвърли жалбата на майката на политика, която поиска преразглеждане на това решение.