Според изтекъл неофициален документ премиерът ще има съветник по почтеността

В политическия кабинет на премиера Росен Желязков до месеци може да има нова фигура с нестандарнта роля – съветник по почтеността. За това съобщиха от bTV в четврътък. Каква ще бъде неговата функция на този етап обаче все още е неясно. Ще се разбере, ако премиерът в крайна сметка се сдобие с такъв в края на годината.

Преди два дни правителството прие законодателната си програма до края на годината. Програмата включва 61 законопроекта и трябва до края на седмицата да бъде официално публикувана на сайта за обществени консултации strategy.bg.

В четврътък обаче бТВ съобщи, че разполага с непубликувания още документ и посочва, че се планира "премиерът да има и съветник по почтеността, като част от политическия си кабинет".

Кодекс за поведение

По информация на телевизията това е предвидено в Кодекса за поведение на лицата, заемащи публични длъжности в изпълнителна власт. Той е заложен в законодателната програма за следващите 6 месеца и следва да бъде създаден до края на 2025 г.

Кодексът ще съдържа ясни насоки относно конфликта на интереси, контактите с трети страни, подаръци и други облаги, допълнителни дейности, договори с държавни органи. Предвижда се и надзорен механизъм и санкции, които все още не се посочват.

Въпросният кодекс е част и от публичната управленска програма с мандат до 2029 г. Една от целите в програмата е подобряване на почтеността сред висшите длъжности в изпълнителната власт. Мерките за нейното изпълнение включват създаването на въпросния кодекс, въвеждане на "система за проверка на интегритета за служители в администрацията, заемащи длъжности с висок корупционен риск" и одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията за гарантиране на функционална независимост на инспекторатите и на ръководителите им.

Кодексът ще бъде приет и в отговор на препоръките от Доклада за България на групата на държавите, борещи се срещу корупцията. A според бТВ, ако въпросният кодекс бъде създаден, премиерът Желязков ще има и съветник по почтеността в кабинета си. Сега в него са вицепремиерите Атанас Зафиров, Гроздан Караджов и Томислав Дончев, временният началник на кабинета Никола Николов и парламентарният секретар Мария Стоянова.

От правителствената пресслужба коментираха пред Mediapool, че това е интерпретация и следва да се изчака документът да бъде официално публикуван, за да има подобни заключения.

"Борисов или Пеевски – това е въпросът"

Реакцииите за новината обаче не закъсняха. Съпредседателят на "Зелено движение" Тома Белев написа във Facebook, че "най-добрият съветник по почтеност е собствената съвест".

"Почтеността е като бременността - или я има, или я няма", допълва той.

"Бързам да кажа колко съм възхитен от идеята на правителството от догодина премиерът да има съветник по почтеността, това ще е най-важната длъжност в държавата и понеже разполагаме с толкова много кандидати за нея е добре да проведем избори за съветника", пише във Facebook писателят и активист Радослав Бимбалов.

Той предлага изборите за съветник да се проведат в "магазините за хората, за да свикват хората".

"Предлагам кандидатите да са само доказани в почтеността си хора, на първо място предлагам г-н Черепа, който не се престраши да посочи на кого е дал шейсет милиона подкуп и тия хора бяха разследвани, затворени и осъдени, на второ място предлагам г-н Влади Горанов, който е с доказана почтеност, потвърдена от закона „Магнитски, на трето място предлагам г-н Таки, за когото нищо не знаем, което означава, че е изключително почтен", пише Бимбалов, който добавя и още няколко предложения за поста.

Журналистиката Емилия Милчева пък пита кой ще избира съветника по почтеността.

"Борисов или Пеевски, това е въпросът", пояснява тя.