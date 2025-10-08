Според Пеевски статията в Wall Street Journal била поръчкова

Според лидера на "ДПС-Ново начало" публикацията на американският вестник "Уолстрийт джърнъл" (Wall Street Journal), в която се казва, че председателят на ГЕРБ Бойко Борисов е говорил със сина на Доналд Тръмп за продажба на дял в българското продължение на "Турски поток" (част от активите на "Булгартрасгаз", което пък е в забранителния списък за приватизация) и за облекчаване на санкциите по "Магнитски", била поръчкова.

"Питайте тия, които са поръчали тая статия. След малко ще дойдат "Продължаваме промяната-Демократична България" и кореспондентите на разни медии. Питайте ги тях за тези лъжи", каза Пеевски в сряда пред журналисти и допълни, че е убеден, че това била "поръчкова статия".

"Ако някой си мисли, че можем да поръчаме статия в Wall Street Journal и да определяме редакционната политика на Wall Street Journal – доста ни е надценил", каза председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в отговор на думите на Пеевски.

"Дайте да започнем от тук какво казва тази статия. Тази статия казва, че е търгуван българският национален интерес, за да се махнат санкциите на Пеевски", добави Василев.

Така и не се разбра в какво според лидера на "Ново начало" се изразяват "лъжите", след като Борисов призна, че такъв разговор по тези теми е бил воден. Още в понеделник той обяви, че е "промотирал Балкански поток", както нарича българското продължение на "Турски поток" и че разказал как бившият финансов министър на ГЕРБ Владислав Горанов "ни вкара в Европейския банков съюз, в еврозоната", а "те му сложиха "Магнитски". Тогава Борисов категорично отрече да е говорил пред Тръмп-младши за Пеевски и нямал "в контекста на какво да сложи името му".

В сряда Борисов отново беше попитан от журналисти за разговора си с Доналд Тръмп младши. "За частни срещи с деца на мои приятели на един неформален обяд, от който не произлиза нищо освен да споделяме кой какво е преживял през времето, през което не сме се виждали с баща му, аз не виждам какво да ви разкажа", каза председателя на ГЕРБ.

Той пак отрече да е е говорил за санкциите по "Магнитски" на Пеевски: "Става въпрос за това, което причиниха на мен и на ГЕРБ по същото време, по което го причиняваха и на баща му Тръмп".