Според Пеевски статията в Wall Street Journal била поръчкова

Според лидера на "ДПС-Ново начало" публикацията на американският вестник "Уолстрийт джърнъл" (Wall Street Journal), в която се казва, че председателят на ГЕРБ Бойко Борисов е говорил със сина на Доналд Тръмп за продажба на дял в българското продължение на "Турски поток" (част от активите на "Булгартрасгаз", което пък е в забранителния списък за приватизация) и за облекчаване на санкциите по "Магнитски", била поръчкова.
"Питайте тия, които са поръчали тая статия. След малко ще дойдат "Продължаваме промяната-Демократична България" и кореспондентите на разни медии. Питайте ги тях за тези лъжи", каза Пеевски в сряда пред журналисти и допълни, че е убеден, че това била "поръчкова статия".
Още по темата
"Ако някой си мисли, че можем да поръчаме статия в Wall Street Journal и да определяме редакционната политика на Wall Street Journal – доста ни е надценил", каза председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в отговор на думите на Пеевски.
"Дайте да започнем от тук какво казва тази статия. Тази статия казва, че е търгуван българският национален интерес, за да се махнат санкциите на Пеевски", добави Василев.
Така и не се разбра в какво според лидера на "Ново начало" се изразяват "лъжите", след като Борисов призна, че такъв разговор по тези теми е бил воден. Още в понеделник той обяви, че е "промотирал Балкански поток", както нарича българското продължение на "Турски поток" и че разказал как бившият финансов министър на ГЕРБ Владислав Горанов "ни вкара в Европейския банков съюз, в еврозоната", а "те му сложиха "Магнитски". Тогава Борисов категорично отрече да е говорил пред Тръмп-младши за Пеевски и нямал "в контекста на какво да сложи името му".
В сряда Борисов отново беше попитан от журналисти за разговора си с Доналд Тръмп младши. "За частни срещи с деца на мои приятели на един неформален обяд, от който не произлиза нищо освен да споделяме кой какво е преживял през времето, през което не сме се виждали с баща му, аз не виждам какво да ви разкажа", каза председателя на ГЕРБ.
Той пак отрече да е е говорил за санкциите по "Магнитски" на Пеевски: "Става въпрос за това, което причиниха на мен и на ГЕРБ по същото време, по което го причиняваха и на баща му Тръмп".
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
27 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Двамата дебели пак са в общ фронт срещу честните граждани.
За Вас съществува само една гЪ-зета който винаги пише само "истината" и това е вашата Руская "правда" .Гъ-зе-тата на блатните подметки.
Този е свински трошляк и крадец на профили.Освен моя, открадна и на naumova.Плащат му за да провокира.Той е мършояд.
Голям тюрлюгювеч стана при вас Фильо, голяааам... Севда ви направи разногледи, да се чудите под коя статия да давате акъл... Не видя ли ве, че заглавието е "Според Пеевски..."?.. Сега и ние да се чудим, дали щом е "според" Свинята, е същото и "според" Тиквата...
Сигнал за свински т.р.о.л №17 и №18.По вонята, ще го познаете.
e, щом не е Асен Василев, значи Костя-копейкин е спестил пари от закуски и е направил поръчката
Двуходовка на ДС, много такива етюди напоследък. Доцент Борислав Цеков смята, че са момчетата от Нексо, но не вярвам, така удрят по клана на Тръмп. За WSJ e добре дошло, но не за тях. Освен ако мразят Борисов повече, отколкото държат на банковите си сметки. Но чак така обсебени от призраяци като Ивайло Мирчев не са. Някой шахматен елф-любител от ДС ще да е.
Сигурно си naumova, ама не можеш да напишеш правилно собственото си име хахах :)))
Хаха измисли нещо собствено ма, копрофилке, като ти кажа че сте сомангеси (има достатъчно видеа от въпросния митинг за доказателство), обиждаш на манг@л. Нивото ти е на повтаряла пет пъти 2-ри клас в училището за бавноразвиващи се :))) На, виж се: https://www.youtube.com/watch?v=j4jnzP3kg9g
На първо място тъпичко е , че тъпичката ти майка не е направила аборт още като е видяла какъв червей ще изс..ре. Но .. ето те тук. Живота е пълен с тъпички неща.