Според прокуратурата биячите на русенския полицейски шеф вече се разкайват

Младежите, нападнали и пребили шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров, вече се разкайват за постъпката си. Това заяви в петък зам.-окръжният прокурор на града Мирослав Маринов.

Четиримата засега остават в ареста. Прокуратурата обаче е насочила вниманието си основно към двама от тях, за които има доказателства, че са удряли полицая. Те са на 15 и 19 години. Другите двама ще бъдат обвинени само в хулиганство.

Извън информацията за обвиненията разследващите не съобщават никакви детайли за самата случка. От дни из социалните мрежи тиражират всякакви версии, а липсата на официални данни само засилва съмненията.

Обвиненията за побоя са сериозни, разбра се от думите на Маринов. Тъй като се е наложило на Кожухаров да му бъде направена животоспасяваща операция, младежите ще отговарят за тежка телесна повреда, за която наказанието може да стигне и до 15 години затвор.

"Почти всички от тях са се разкаяли, искат да дават обяснения, съжаляват за случая", коментира прокурорът.

Никакви детайли

Кожухаров се е спречкал с младежите през нощта срещу петък. Той е бил заедно със семейството си и с още един мъж. Кавгата е станала непосредствено до блока, в който живее. Според разследващите причината е рисково шофиране от страна на младежите.

Въпреки че прокуратурата и МВР дават вече втора пресконференция по случая, упорито продължават да не дават детайли за самата случка. Едва в петък бе съобщено, че ударите са нанасяни основно от двама души. Не става ясно дали полицаят се е опитал да се предпази по някакъв начин, нито дали е отвърнал. Другият мъж също е пострадал, макар и по-леко. Има записи от видеокамери, на които ясно се вижда кой нанася ударите, твърдят разследващите.

Знае се, че след сблъсъка Кожухаров е подал сигнал до дежурната част. Десетина минути по-късно на мястото е дошъл полицейски патрул. Заподозрените обаче не са били арестувани веднага. Те са отведени в полицията чак на следващата сутрин.

Лично пространство

На фона на липсата на подробности властите продължават да повтарят казаното още в четвъртък от вътрешния министър Даниел Митов – че единият нападател заявил, че не го интересува кой стои пред него и той има право на лично пространство.

Този обвиняем бе описан от прокуратурата като човек, който лесно губи контрол над себе си и проявява агресия. Той ще бъде съден като непълнолетен, тъй като е на 15 години.

Прокуратурата се закани с безкомпромисност и заяви, че е ще поиска за всички постоянно задържане под стража. Причината е, че деянието е изключително тежко, заяви Маринов.

Акция след акция

Към момента няма промяна в състоянието на бития Кожухаров, то е стабилно. Ден по-рано бе съобщено, че му е извършена животоспасяваща операция, тъй като е загубил литър и половина кръв. Макар че е стабилен, лекарите предупреждават, че ще се нуждае от продължително лечение.

След нападението МВР ще увеличи броя на патрулите. Вече има придадени два екипа на жандармерията, които ще обикалят из Русе. Очаква се през предстоящите почивни дни да има засилено присъствие особено из централната част на града.

Политическите реакции

От вчера до днес нападението беше коментирано от президента Румен Радев, министри и политически сили и стана повод за политически престрелки.

В четвъртък държавният глава каза, че това показва разпад на държавността, защото основната функция на държавата е да гарантира здравето и живота на своите граждани , а тя не може да го направи даже за директор на Областна дирекция на МВР.

"След тия негови четири години в управление – какво да е? Да му отговоря в същия дух. Той десет години еднолично половината време управлява държавата – без парламент, с назначени от него премиери", отговори днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и обвини президента, че "за всяко нещо" обявявал, че държавата се е сринала.

Той определи инцидента с полицейския директор като битов: "Проблемът е, че едни граждани, за да предпазят семейството си, правят забележка, това какъв сигнал е към всички други, които видят подобни изстъпления на самозабравили се младежи".

"Вместо да политиканства Радев или който и да било, да се замислим за примера, който ние даваме всеки ден. Отворете TikTok - "Величие", МЕЧ, "Възраждане" какви са им заглавията - "смачкахме“, "пребихме", "унищожихме", "ликвидирахме". Тези деца, които четат и гледат, това им влиза в съзнанието, това става нещо нормално", каза лидерът на ГЕРБ.

По време на посещение на българо-турската граница премиерът Росен Желязков подчерта, че достойнството на българските полицаи трябва да бъде гарантирано и защитавано от българската държава, както и да бъде уважавано от обществото. И също завоалирано насочи вниманието към президента.

"Случаят в Русе показва, че сме достигнали до момент на целенасочено атакуване на институциите през последните няколко години. Това доведе до нарушено доверие, липса на синхрон и взаимодействие между органите на властта, само заради търсенето на краткосрочен политически дивидент за изграждане на нова партия и участие в кампании, които използват средства и методи за рушене на авторитета на институциите", каза Желзков.

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев посочи, че случаят сочи за пълен разпад на цялата система на правораздаване в страната: "Това показва неспособност на полицията да защити даже себе си, камо ли да може да защити гражданите. А, от друга страна, показва, че когато мутренското е на почит и не се взимат мерки да има ред и порядък в държавата, осмокласниците започват да пребиват шефове на полицията, което мисля, че никой не смята за нормално".

Съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев посочи, че всяко посегателство към органите на реда и всеки български гражданиин е недопостимо.

"Отношението и реакцията трябва да бъде еднозначна, трябва да има разследване. Същата реакция трябва да има и когато полицаи бяха бити от партия "Възраждане" (при погрома върху Дома на Европа в София през февруари – бел.ред.) . Полицаите не смеят да свидетелстват, защото знаят, че "Възрждане" е подчинена на ГЕРБ и се прави всичко възможно да се потули случаят. Депутатите още са на работа и не са обвиняеми, но полицаите изядоха боя и не видях Борисов да ги защитава".

Вчера вицепремиерът Атанас Зафиров обяви, че държавата трябва да накаже и смачка с желязна ръка извършителите на подобни престъпни действия.

Крепящият управлението Делян Пеевски пък настоя за прилагането на цялата строгост на закона към извършителите. "Този случай ще е и поредният тест за българския съд и склонността да бъде излишно снизходителен към извършители на пътни престъпления, вандализъм на пътя и хулигански прояви на насилие на каквито ставаме свидетели в последните месеци", пише в позицията му от четвъртък.

"Директорът на полицията не е просто човек – той е представител на институцията, на държавата. И атаката срещу него показва пълно незачитане на държавата – все едно я няма", написа във Фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов преди ден.