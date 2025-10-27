Според прокуратурата Коцев е започнал с престъпленията щом влязъл в кметския кабинет

Кметът на Варна Благомир Коцев е започнал да върши престъпления почти веднага след като е встъпил в длъжност. Това се твърди в новите, прецизирани обвинения, които му бяха повдигнати в петък. Материалите са били предявени на Коцев в следствения арест, където се намира от над три месеца. Според прокуратурата той три пъти е поискал подкуп от различни хора.

Първото му престъпление обаче не е корупционно, а принуда. Разследващите твърдят, че той е поискал от Биляна Якова, ръководител на проекта за обновяване на градския транспорт, да прехвърли малко над 3 млн. лв. от сметка на общината към сметка на дружеството "Градски транспорт". Коцев заявил, че ако не изпълни разпореждането, Якова ще бъде освободена.

Това може да се е случило около края на ноември 2023 г., казват от прокуратурата. Което означава, че Коцев трябва да е започнал с престъпленията три седмици след като е станал кмет. Последното всъщност не е много сигурно, защото самата прокуратурата дава доста дълъг времеви диапазон, в който може да се е случила принудата – от ноември 2023 г. до март 2024 г. В крайна сметка Якова не изготвила заявката за капиталовия трансфер и била освободена от работа.

Освен на Коцев в понеделник прецизирани обвинения бяха предявени и на общинските съветници, арестувани заедно с него - Йордан Кателиев и Николай Стефанов. В момента те са под домашен арест. С обвинение като съизвършител е и пиарката на Коцев – Антонета Петрова.

Подкупи

Разследващите смятат, че Коцев, двамата общински съветници и Петрова са поискали над 228 хил. лв. от бизнесдамата Пламенка Димитрова. Тази сума е 15% от стойността (1.5 млн. лв.) на поръчка за доставка на храна за детски градини и социални домове.

Димитрова е основният свидетел на прокуратурата. Тя неизменно печели обществени поръчки за доставка на храни в детски градини и училища, докато на власт е предишният кмет – Иван Портних от ГЕРБ.

След смяната на кметската управа Димитрова губи търгове и обжалва процедурата пред Комисията за защита на конкуренцията, която не намира нищо нередно в процедурата. Нейното решение е потвърдено и от Върховния административен съд. След това Димитрова подава сигнал за корупция.

По делото срещу Коцев бе разпитан и някогашният му заместник Диан Иванов. Той първо бе дал показания срещу него, а след това се отрече от казаното и заяви, че е бил заплашван от шефа на антикорупционната комисия Антон Славчев, за да говори в полза на обвинението.

Според прокуратурата Коцев е обещал да повлияе именно на Иванов срещу подкупа от Димитрова, тъй като заместникът трябвало да вземе решение кой печели поръчката за доставка на храна.

На Коцев е повдигнато обвинение и за поискан подкуп от Траян Георгиев, който искал да строи сграда в центъра на града. За да се реализира проектът му, трябвало да се направи промяна на устройствения план и да се измести трасето на булевард. В показанията си Георгиев твърди, че са му поискани "60 бонбона", т.е. 60 хил. евро. затова и обвинението е за точно тази сума.

Третото обвинение е за поискан подкуп от 21 хил. лв. от Ивелин Иванов и отново е свързано със строителство. Той е искал да се обединят няколко имота в един.

И още веднъж принуда

Коцев, в съучастие със Стефанов, се е опитал да принуди Пламенка Димитрова да прехвърли половината от договорите си с общината на друга фирма, собственост на Ивайло Маринов. Последният също бе арестуван през лятото. Той прекара известно време под стража и след това бе освободен.