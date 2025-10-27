Според прокуратурата Коцев е започнал с престъпленията щом влязъл в кметския кабинет

Кметът на Варна Благомир Коцев е започнал да върши престъпления почти веднага след като е встъпил в длъжност. Това се твърди в новите, прецизирани обвинения, които му бяха повдигнати в петък. Материалите са били предявени на Коцев в следствения арест, където се намира от над три месеца. Според прокуратурата той три пъти е поискал подкуп от различни хора.
Първото му престъпление обаче не е корупционно, а принуда. Разследващите твърдят, че той е поискал от Биляна Якова, ръководител на проекта за обновяване на градския транспорт, да прехвърли малко над 3 млн. лв. от сметка на общината към сметка на дружеството "Градски транспорт". Коцев заявил, че ако не изпълни разпореждането, Якова ще бъде освободена.
Това може да се е случило около края на ноември 2023 г., казват от прокуратурата. Което означава, че Коцев трябва да е започнал с престъпленията три седмици след като е станал кмет. Последното всъщност не е много сигурно, защото самата прокуратурата дава доста дълъг времеви диапазон, в който може да се е случила принудата – от ноември 2023 г. до март 2024 г. В крайна сметка Якова не изготвила заявката за капиталовия трансфер и била освободена от работа.
Освен на Коцев в понеделник прецизирани обвинения бяха предявени и на общинските съветници, арестувани заедно с него - Йордан Кателиев и Николай Стефанов. В момента те са под домашен арест. С обвинение като съизвършител е и пиарката на Коцев – Антонета Петрова.
Подкупи
Разследващите смятат, че Коцев, двамата общински съветници и Петрова са поискали над 228 хил. лв. от бизнесдамата Пламенка Димитрова. Тази сума е 15% от стойността (1.5 млн. лв.) на поръчка за доставка на храна за детски градини и социални домове.
Димитрова е основният свидетел на прокуратурата. Тя неизменно печели обществени поръчки за доставка на храни в детски градини и училища, докато на власт е предишният кмет – Иван Портних от ГЕРБ.
След смяната на кметската управа Димитрова губи търгове и обжалва процедурата пред Комисията за защита на конкуренцията, която не намира нищо нередно в процедурата. Нейното решение е потвърдено и от Върховния административен съд. След това Димитрова подава сигнал за корупция.
По делото срещу Коцев бе разпитан и някогашният му заместник Диан Иванов. Той първо бе дал показания срещу него, а след това се отрече от казаното и заяви, че е бил заплашван от шефа на антикорупционната комисия Антон Славчев, за да говори в полза на обвинението.
"Знам ти и майчиното мляко". Шефът на "Антикорупция" е уличен в брутален натиск върху зам.-кмета на Варна
Според прокуратурата Коцев е обещал да повлияе именно на Иванов срещу подкупа от Димитрова, тъй като заместникът трябвало да вземе решение кой печели поръчката за доставка на храна.
На Коцев е повдигнато обвинение и за поискан подкуп от Траян Георгиев, който искал да строи сграда в центъра на града. За да се реализира проектът му, трябвало да се направи промяна на устройствения план и да се измести трасето на булевард. В показанията си Георгиев твърди, че са му поискани "60 бонбона", т.е. 60 хил. евро. затова и обвинението е за точно тази сума.
Третото обвинение е за поискан подкуп от 21 хил. лв. от Ивелин Иванов и отново е свързано със строителство. Той е искал да се обединят няколко имота в един.
И още веднъж принуда
Коцев, в съучастие със Стефанов, се е опитал да принуди Пламенка Димитрова да прехвърли половината от договорите си с общината на друга фирма, собственост на Ивайло Маринов. Последният също бе арестуван през лятото. Той прекара известно време под стража и след това бе освободен.
27 коментара
Този Коцев е много виновен. Причинил е глобалното затопляне и затова вали като из ведро. Ама Боко обеща да спре дъжда, защото Шиши бил могъщ. Пародия на държава е днешна България.
Кокошкарски изпълнения , но звучат правдоподобно, като се има предвид от коя политическа сила произлиза Коцев.
благодаря, трогнат съм, поздрави на колегите ти от дружинката на валентино-пепо-антоновския тролетариат и вся осталная путинска св о лоч
Тебе ще те предложим за "Орден на Карлуковският Кръст" - за цялостен диспансерен принос към изучаване на патологията на прасьотроляка!
а здравей, време беше да ти вкарат ника....иначе на мен варнЙенският кмет хич не ми е интересен, дребна мутричка, не е чист като сълза, просто щото в мафиотския му град такива няма, има само по-големи и по-малки мутри.НО НА МЕДИАПУЛ предлагам за следващия ПиАр на любимия им ДС кмет на София да му предложат снимка как прави СЪРЦЕ НАД КОФИТЕ И ТОРБИТЕ С НЕСЪБРАН БОКЛУК
Мюлюционерската прокуратура в духа на сталинистките традиции.
:))) Тука работата е направо свързана с Вселенския разум. Деветте планети в Галактиката, всичките до една населени с разум, са много дребен мащаб за Корпулентния.
Лувъра го обра Пеефски Велики. Той е един от Съюза на Деветимата и тяхната висша агенда е непосилна за разбиране от нас, пейзаните, подчинени на Пеефски по Територията, планетата и въобще Деветте Населени с Разум Планети в Галактиката.. Коцев е никой, сравнен с Пеефски Велики!
Да не се появил анонимен свидетел видял как Коцев е обрал Лувъра?
И кое ми е " руското", я да обясниш на уважаемата аудитория? И кое ми е " тролското"? И кое скапано ченге те научи на думата " легендиране"? Между другото, не наричам "другите" " кретени". Теб наричам така.