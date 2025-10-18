Според съда Сарафов трябва да бъде разследван от специалния прокурор

Съдия Мирослава Тодорова от Софийския градски съд е отменила отказа на специалния прокурор Даниела Талева да разследва главния – Борислав Сарафов. Това съобщиха от гражданското движение БОЕЦ. Те са подател на сигнал срещу шефа на държавното обвинение и обжалват отказа на Талева.

Решението на Тодорова идва само няколко дни след като лично Сарафов ѝ поиска отвод по това дело. Главният прокурор твърдеше, че тя не е безпристрастна, защото е член на Съюза на съдиите, организация, известна с критичното си отношение към статуквото в съдебната система.

Архивът на Пепи Еврото

Сигналът на БОЕЦ всъщност е свързан с документи от архива на бившия следовател и сочен за брокер на влияние в съдебната власт Петьо Петров-Еврото. В началото на годината БОЕЦ заедно с разследващия сайт Bird.bg обявиха, че разполагат със стотици документи от архива на бившия следовател и заподозрян като брокер на влияние в съдебната власт Петров. "Архивът" бе представен на специална пресконференция, за която институциите останаха слепи и глухи.

След това от БОЕЦ започнаха с подаването на сигнали. Един от тях бе за това, че Сарафов е осигурявал чадър и по някои разследвания умишлено не е работено. Талева отказа да образува разследване и нарече твърденията им голословни. Всъщност откакто е на поста си специалният прокурор не е образувала нито едно разследване. Нито пък е съобщавала защо отказва да образува. Талева няма никакви медийни изяви и не отговаря на никакви въпроси.

Нарушения

В определението, с което се отменя отказът за разследване, е записано, че проверката по сигнала е била необосновано ограничена само по част от него – по твърдението, че Сарафов е прикривал разследването на престъпления в Националната компания „Железопътна инфраструктура“. Освен това не са извършени основни процесуални действия – не са разпитани лицата, предали документите на БОЕЦ, нито пък са назначени графологични експертизи за изследване на резолюциите върху документите.

В определението обаче не се говори само за архива на Пепи Еврото, а и за отношенията на семейството на Сарафов с транспортната фирма "Юнион Ивкони". Синът му и бившата му съпруга са получавали по 5 хил. лв. заплата от дружеството. За този казус Талева бе сигнализирана в миналото и отказа да го разследва с оправданието, че получаването на заплата няма как да е престъпление.

"Необходимо е да бъде даден отговор след събиране на необходимата информация и дали представеният архив и наведената допълнително публично разпространена информация изискват преосмисляне на изводите му, направени в рамките на друго производство", посочва се обаче в определението на съдия Тодорова. Тя подчертава още, че трябва да се изложат мотиви защо се приемат за неоснователни "твърденията, че тези суми са достигнали до и.ф. главен прокурор чрез подставени лица и на привидно правно основание".

Затова цялата преписка се връща на Талева като ѝ се дават задължителни указания. Решението е окончателно.