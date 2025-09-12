Според Тръмп нахлуването на руски дронове в Полша може да е било грешка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че нахлуването на руски дронове в Полша може да е било грешка.
"Не съм доволен от нищо, свързано с тази ситуация, но се надявам, че това ще приключи", каза той пред журналисти.
По-рано тази седмица руски дронове навлязоха в полското въздушно пространство. Полша, Украйна и Литва публикуваха съвместна декларация, в която остро осъдиха действията на Русия, като определиха навлизането на дроновете в полското въздушно пространство като умишлена и безпрецедентна провокация.
Тръмп коментира и решението на бразилския съд да осъди на 27 години затвор бившия президент Жаир Болсонаро за заговор .
Тръмп заяви, че е изненадан и недоволен от решението на съда, след като по-рано нарече процеса срещу Болсонаро "лов на вещици" и наложи на Бразилия високи мита, санкционира председателя на Върховния съд и отмени визите за повечето от членовете му, предаде БТА.
Американският президент добави, че смята, че е постигнат напредък за откриването на "снайпериста", убил консервативният активист и инфлуенсър Чарли Кърк.
Да, грешки стават, но не е в случая. Цели 19 дрона, от които нито един не е било предвидено да се взриви! Това е абсурдно. Обикновено се пускат такива дронове за заблуда на ПВО, но заедно с останалите и е абсолютно невъзможно цели 19 такива да са навлезли във въздушното пространство на Полша по погрешка.
Ха-ха... Според Прекрасния, 19 грешки за 7 часа, си е обикновена грешка... Случило му се на "познавам го, той е добър човек" да сгреши 19 пъти, голяма работа... Обаче грешките на Прекрасния безпомощен и неадекватен чичко в Белия дом, САЩ ще поправят десетилетия наред... Сближи Индия с Китай и затри работата на няколко предишни администрации, Китай заема всяка ниша на влияние освободена от Прекрасния и т.н. и дори Дебелото корейче живна с ядрената си програма, и вече открито му се подиграва... Да не говорим за Близкия изток и още куп Прекрасни грешки.... Да му мислят американците, как ще "изтрият срама от лицето", както казват поетите...
Уж говори президентът на САЩ, а всъщност "говорит москва". Сбъдната мечта на поколения служители на КГБ...
Да, вероятно е било грешка. Остава само да бъде демонстрирано по недвусмислен начин, та и путлер разбере че е сгрешил.
глупости, повече от ясно е че е нарочно