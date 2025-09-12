Според Тръмп нахлуването на руски дронове в Полша може да е било грешка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че нахлуването на руски дронове в Полша може да е било грешка.

"Не съм доволен от нищо, свързано с тази ситуация, но се надявам, че това ще приключи", каза той пред журналисти.

По-рано тази седмица руски дронове навлязоха в полското въздушно пространство. Полша, Украйна и Литва публикуваха съвместна декларация, в която остро осъдиха действията на Русия, като определиха навлизането на дроновете в полското въздушно пространство като умишлена и безпрецедентна провокация.

Тръмп коментира и решението на бразилския съд да осъди на 27 години затвор бившия президент Жаир Болсонаро за заговор .

Тръмп заяви, че е изненадан и недоволен от решението на съда, след като по-рано нарече процеса срещу Болсонаро "лов на вещици" и наложи на Бразилия високи мита, санкционира председателя на Върховния съд и отмени визите за повечето от членовете му, предаде БТА.

Американският президент добави, че смята, че е постигнат напредък за откриването на "снайпериста", убил консервативният активист и инфлуенсър Чарли Кърк.