Според Тръмп нахлуването на руски дронове в Полша може да е било грешка, Варшава му отговори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че нахлуването на руски дронове в Полша може да е било грешка.
"Не съм доволен от нищо, свързано с тази ситуация, но се надявам, че това ще приключи", каза той пред журналисти.
По-рано тази седмица руски дронове навлязоха в полското въздушно пространство. Полша, Украйна и Литва публикуваха съвместна декларация, в която остро осъдиха действията на Русия, като определиха навлизането на дроновете в полското въздушно пространство като умишлена и безпрецедентна провокация.
Няма как да има грешка при такава мащабна атака срещу Полша, заяви полски официален представител в отговор на предположението на американския президент, предаде Ройтерс.
"Мисля, че това е послание, което трябва да стигне до президента Тръмп днес. Няма никакво съмнение дали става дума за грешка. Това беше умишлена руска атака", заяви заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик пред местната телевизия "Полсат нюз".
Полският външен министър Радослав Шикорски, който днес е на посещение в Киев, също отговори на думите на Тръмп. "В нощта, в която 19 руски дрона пресякоха границата с Полша, 400 (дрона) и 40 ракети пресякоха границата с Украйна. Това не бяха грешки", подчерта той във видео, публикувано в "Екс".
По искане на Полша Съветът за сигурност на ООН ще се събере днес в Ню Йорк. Срещата ще започне в 15:00 ч. местно време, съобщи полското външно министерство.
