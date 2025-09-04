Според Тръмп Путин и Зеленски не са готови за среща

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че държавните глави на Украйна и Русия Володимир Зеленски и Владимир Путин все още не са готови за съвмеестна среща, но възнаверява това да се случи.
"Нещо ще се случи, но те (Путин и Зеленски - б.а) все още не са готови за това. Но нещо определено ще се случи. И ние възнамеряваме да направим така, че то да се случи", каза Тръмп в интервю "CBS News", цитиран от БТА.
Американският президент се ангажира да продължи с опитите за сключване на мирно споразумение между Москва и Киев, въпреки все по-засилващите се съмнения дали е възможно Путин и Зеленски да седнат на масата за преговори скоро.
В четвъртък Тръмп ще разговаря със Зеленски и европейските лидери от”Коалицията на желаещите” за развоя на събитията в Украйна, след като срещата му с Путин в Аляска не доведе до пробив.
"Мисля, че ще успеем да изгладим всички различия. Честно казано, мислех, че ще бъде по-лесно да се разбера с руската страна, отколкото с другите страни, но в действителност нещата с нея се оказаха малко по-сложни", каза той пред CBS News.
Едно от предизборните обещания на Тръмп беше да сложи край на войната за 24-часа. Първоначално той имаше по-мек тон спрямо Русия, но в през последните месеци зае по-критична позиция спрямо руския президент. Въпреки ултиматумите на Тръмп обаче, войната продължава.
Американският президент поиска лични преговори между президентите на Русия и Украйна. Той повдигна темата, след като лично се срещна и с двамата в средата на август и прие европейски лидери заедно с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
Инициатива обаче беше по същество отхвърлена от Москва, която постави допълнителни условия. По-специално, руският външен министър Сергей Лавров заяви, че подобна среща е възможна само след „подробно уточняване“ на дневния ред, но Путин се нуждае от „ясно разбиране“, че мирното споразумение ще бъде подписано от „легитимно лице“, а правомощията на украинския президент били изтекли през май 2024 г.
Зеленски подчерта, че е готов за преговори с Путин във всякакъв формат, но би предпочел те да се проведат с участието на Тръмп.
В сряда Владимир Путин заяви, че е готов да се срещне с украинския лидер, ако той дойде в Москва, но добави, че всяка подобна среща трябва да бъде подготвена внимателно и да донесе реални резултати. Той обаче намекна, че срещата е безсмислена и отново се усъмни в легитимността на Зеленски.
Украинският външен министър отхвърли варианта подобни преговори да се състоят в руската столица.
По отношение на вчерашните кадри от присъствието на Путин, китайския президент Си Цзинпин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун заедно на парада в Пекин Тръмп обяви, че е в "добри отношения" с всеки един от тях, но в следващите седмици ще се разбере до каква степен.
Тръмп отрече да се бори за Нобелова награда, въпреки призивите на администрацията му тя да му бъде връчена и каза, че “просто иска да сложи край на кръвопролитията”.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
8 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
В понеделник изтече поредния срок от 2 седмици, даден от на-срания Какадук, на е-бания Пут ... Убийте Какадуто, както и цялата му фамилия !!!
Пълен сеир))))) Естествено, че няма причина към момента да се срещнат.
Всичко се каза,остава недоумението толкова ли е безпомощна Америка да си позволява униженията,които и нанася Оранжевото петно...
Нацистът Путлер цели заграбване на Украйна или лишаването й от суверенитет. Само яки санкции могат да вразумят Късопишковия нацист от Кремъл.
путлер пак се опитва да казва на другите, кой бил "легитимен" и кой - не /въобще си мисли, че той определя кой какъв е/.
изтрещелата перука дЪ.трЪ. продължава да се прави, че Зеленски и путч0 са на едно ниво... А не е така - путин е военнопрестъпен агресор, а Зеленски се бори със cмpaдлuвата руска зараза, която го е налазила... ... ... Ама нали пак ;-) му изтече на трЪмп "ултиматума" към путч0..., та се чувства някакси длъжен да изрече некоя ... тръмпатанрска безсмислица...
А според мен - добрутро! И как го измисли това бе, бакалин? Бая напрягане на бакалските сиви клетки е паднало докато измислиш тази мъдрост, дето е ясна и на продавача на дамско бельо на централния пазар в Акра, Гана. Апропо, поредните две седмици за размисъл, дето ги даде на приятелчето си путлер, минаха. К’во прайм ся?