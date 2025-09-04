Според Тръмп Путин и Зеленски не са готови за среща

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че държавните глави на Украйна и Русия Володимир Зеленски и Владимир Путин все още не са готови за съвмеестна среща, но възнаверява това да се случи.

"Нещо ще се случи, но те (Путин и Зеленски - б.а) все още не са готови за това. Но нещо определено ще се случи. И ние възнамеряваме да направим така, че то да се случи", каза Тръмп в интервю "CBS News", цитиран от БТА.

Американският президент се ангажира да продължи с опитите за сключване на мирно споразумение между Москва и Киев, въпреки все по-засилващите се съмнения дали е възможно Путин и Зеленски да седнат на масата за преговори скоро.

В четвъртък Тръмп ще разговаря със Зеленски и европейските лидери от”Коалицията на желаещите” за развоя на събитията в Украйна, след като срещата му с Путин в Аляска не доведе до пробив.

"Мисля, че ще успеем да изгладим всички различия. Честно казано, мислех, че ще бъде по-лесно да се разбера с руската страна, отколкото с другите страни, но в действителност нещата с нея се оказаха малко по-сложни", каза той пред CBS News.

Едно от предизборните обещания на Тръмп беше да сложи край на войната за 24-часа. Първоначално той имаше по-мек тон спрямо Русия, но в през последните месеци зае по-критична позиция спрямо руския президент. Въпреки ултиматумите на Тръмп обаче, войната продължава.

Американският президент поиска лични преговори между президентите на Русия и Украйна. Той повдигна темата, след като лично се срещна и с двамата в средата на август и прие европейски лидери заедно с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Инициатива обаче беше по същество отхвърлена от Москва, която постави допълнителни условия. По-специално, руският външен министър Сергей Лавров заяви, че подобна среща е възможна само след „подробно уточняване“ на дневния ред, но Путин се нуждае от „ясно разбиране“, че мирното споразумение ще бъде подписано от „легитимно лице“, а правомощията на украинския президент били изтекли през май 2024 г.

Зеленски подчерта, че е готов за преговори с Путин във всякакъв формат, но би предпочел те да се проведат с участието на Тръмп.

В сряда Владимир Путин заяви, че е готов да се срещне с украинския лидер, ако той дойде в Москва, но добави, че всяка подобна среща трябва да бъде подготвена внимателно и да донесе реални резултати. Той обаче намекна, че срещата е безсмислена и отново се усъмни в легитимността на Зеленски.

Украинският външен министър отхвърли варианта подобни преговори да се състоят в руската столица.

По отношение на вчерашните кадри от присъствието на Путин, китайския президент Си Цзинпин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун заедно на парада в Пекин Тръмп обяви, че е в "добри отношения" с всеки един от тях, но в следващите седмици ще се разбере до каква степен.

Тръмп отрече да се бори за Нобелова награда, въпреки призивите на администрацията му тя да му бъде връчена и каза, че “просто иска да сложи край на кръвопролитията”.