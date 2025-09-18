Според Зеленски Русия е твърде слаба за нови мащабни настъпления

Руската армия претърпя тежки загуби по време на лятната кампания и вече няма сили да провежда нови големи настъпления, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

По думите му Русия е подготвяла четири офанзивни операции съм Суми, Новопавловка, Покровск и Запорожие, но до септември две от тях са се провалили и руските войски „не са в състояние да предприемат решителни действия“ в останалите райони. „Вярвам, че в момента те нямат достатъчно сили за мащабни настъпателни операции“, написа Зеленски в социалната мрежа Х.

Russia prepared offensive operations along four main axes this year: Sumy, Novopavlivka, Pokrovsk, and Zaporizhzhia.



The Sumy operation has already failed – Russia suffered heavy losses, especially in manpower, and has redeployed forces to other fronts. Ukrainian Armed Forces… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 17, 2025

Преди това украинският лидер заяви, че руският президент Владимир Путин планира да завземе останалата част от Донбас до края на тази година. Той предупреди, че това ще струва живота на 2-3 милиона войници, като припомни също, че след три години и половина пълномащабна война руската армия е успяла да окупира само 30% от региона в Източна Украйна.

„Руснаците няма да успеят да превземат нашия Изток, а това, което ви казват, че могат да окупират град Суми – всичко това са лъжи и манипулации“, каза Зеленски в интервю за Sky News. Той обаче призова Запада да продължи да подкрепя Украйна с оръжия и средства, за да може Киев да продължи да отблъсква руската агресия.

По-рано военният наблюдател на Bild Юлиан Репке отбеляза, че лятната кампания на руската армия в Украйна, по време на която тя се опита да пробие отбраната в Донбас и да открие нов фронт в Харковска и Сумска област, не е дала значителни резултати. По-конкретно, в Донецка област руските войски не успяха да превземат Покровск, въпреки че пробиха до центъра на града през август. Планът за създаване на „пояс за сигурност“ в Черниговска, Сумска и Харковска област също не се осъществи: армията успя да превземе само около 70 километра по границата, въпреки че срещу Суми и Харков бяха хвърлени 50-хилядни групиронки. Междувременно фронтът на юг, в Херсонска и Запорожка област, остана стабилен, отбеляза Репке.

По данни на Deep State, OSINT проект, свързан с украинското Министерство на отбраната, темпът на руското настъпление това лято е бил сред най-бързите от ноември миналата година, но в крайна сметка руските войски са успели да превземат само около 0,3% от територията на Украйна - приблизително 1800 квадратни километра.

В същото време лятната кампания е довела до значителни загуби за руската армия. Според The Economist, само от 1 май до 9 юли руските въоръжени сили може да са дали приблизително 31 000 жертви на бойното поле. Общите загуби на Русия от началото на войната се оценяват на от 900 000 до 1,3 милиона души, от които 190 000–350 000 убити.

Днес Зеленски се срещна с украински войници, участвали в контраофанзивата в Добропиля, Донецка област, съобщи Укринформ.

"Донецка област. Срещнах се с нашите войници, участващи в контраофанзивата в Добропиля. Разговарях със защитниците, благодарих им за постигнатите резултати и им връчих държавни награди. Получих също така доклад от главнокомандващия Олександър Сирски за хода на операцията, общата ситуация на фронта и предстоящите планове", написа Зеленски в "Телеграм".

Според неговата оценка украинските сили освобождават страната стъпка по стъпка.

"От началото на операцията са възстановени 160 квадратни километра и седем населени места, а над 170 квадратни километра и девет населени места са освободени от окупаторите. Близо сто нападатели са взети в плен, а само през последните няколко седмици руснаците са понесли хиляди загуби – както ранени, така и убити", каза Зеленски.

Украинският президент определи като тежки боевете в района на Добропиля и Покровск в Донецка област. "Всъщност нашите сили лишават окупатора от възможността да извърши пълноценна настъпателна операция, която отдавна планират и на която разчитат", каза той във видеообръщение, предаде Ройтерс.

Междувременно стана известно, че руска планираща бомба ФАБ-250 е убила пет души в източния украински град Костянтиновка, близо до фронтовата линия, съобщи националната полиция, предаде Укринформ. Полицията съобщи в изявление в приложението Teлеграм, че ударът е нанесен около 10 ч. сутринта, като са загинали две жени и трима мъже, а четири жилищни сгради са били повредени.