Спорните нови правомощия на КЗК минаха първо сито в парламента

Спорните и раздути правомощия на Комисията за защита на конкуренцията, чрез които на регулатора ще се позволи дори да ползва и трафични данни на телекомите, минаха първо четене в пленарна зала в сряда. Други от правомощията предвиждат завишаване на глобата за нелоялна търговска практика на хипермаркетите от 300 000 лв. на 10% от оборота. На комисията ще се позволи да прави изненадващи проверки, дори и когато прави секторни анализи. Промените минаха с гласовете на управляващото мнозинство, партията на Пеевски и двама независими депутати.

Очаквано, критика на спорните текстове дойде от “ПП-ДБ”.

Репресии за бизнеса

Бившият министър на икономиката от ПП-ДБ Богдан Богданов акцентира върху перспективата раздутите правомощия на Антимонополната комисия да се окажат репресии за бизнеса.

По думите му проверките на място при секторни анализи раздуват доста правомощията и "може да доведе до репресии върху бизнеса".

Той остро разкритикува и възможността за достъп до трафичните данни от КРС. Богданов го определи като "меко казано, притеснително".

Съпредседателят на ДБ Божидар Божанов пък директно смята, че това правомощия може да докара наказателна процедура за България за погазване на евродирективите, разглеждащи правата на гражданите на ЕС.

На критики бе подложена и друга поправка - потенциалното назначаване на външни експерти към комисията. Богданов акцентира, че липсва каквато и да е яснота какви ще са техните правомощия, нито как ще се избират и назначават.

"Препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество ще подкрепим, но се промушват много неща между тях, които трябва да бъдат коригирани между първо и второ четене", зарече се Богдан Богданов.

Карадимов: Трябват ни IP адресите за контрол на обществените поръчки

Мнение изрази и председателят на КЗК Росен Карадимов, който твърди, че и в момента при секторни анализи служители на комисията могат да ходят на проверки на място, но законодателните промени щели да улеснят процеса административно.

Относно трафичните данни Карадимов посочи, че те били необходими на ведомството му, за да бъдат установени IP адресите. Според него проблемът опира основно до обществените поръчки.

"Затова уеднаквяването на практиката, възможността да се докаже, че от един IP адрес са тръгнали 3-4 поръчки към възложител, е най-сигурното доказателство за тръжна манипулация на обществена поръчка", аргументира се Карадимов.