Spotify вдига цените си

Spotify ще повиши цените си, тъй като инвестира в нови функции и се насочва към 1 милиард потребители, съобщи “Файненшъл таймс“ в неделя, цитирайки съпрезидента и главен бизнес директор на доставчика на стрийминг на музика Алекс Норстрьом.
Увеличенията ще бъдат съпроводени с планирани нови услуги и функции, цитира FT думите на Норстрьом в интервю.
По-рано през август шведската фирма заяви, че ще увеличи месечната цена на своя премиум индивидуален абонамент на някои пазари от септември, тъй като се стреми да подобри маржовете на печалба. Тя заяви, че цената ще се повиши до 11.99 евро от 10.99 евро на пазари, включително Южна Азия, Близкия изток, Африка, Европа, Латинска Америка и Азиатско-тихоокеанския регион.
„Увеличенията на цените, корекциите на цените и т.н. са част от нашия бизнес инструментариум и ще го направим, когато е разумно“, каза Норстрьом пред вестника.
Вдигането на цените, съчетани с усилията за намаляване на разходите през последните години, помогнаха на Spotify да постигне първата си годишна печалба миналата година.
