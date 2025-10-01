Спряна е нелегална и замърсяваща линия на "Кроношпан"

Съоръжение на едно от най-големите дърво-прераработвателни предприятия у нас "Кроношпан България" е спряно заради нарушения на екологичното законодателство.

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) е сложила пломба на линия, която нямала разрешително за работа, съобщи Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Това става само ден след посещението на екоминистъра Манол Генов във Велико Търново. Тогава той се обяви за строг контрол за чистотата на въздуха в старата българска столица, след като граждани му се оплакаха от системното замърсяване.

Пломбиране

Във вторник директорътът на РИОСВ-Велико Търново Станислав Станчев е издал заповед, с която налага принудителна административна мярка за спиране на производствената дейност на линия за рязане на подложки.

Веднага след това експертите от инспекцията правят извънредна проверка на инсталацията за производство на дървесни плоскости и пломбират крана за подаване на въздух към линията, се казва в съобщението на екоминистерството.

Дружеството "Кроношпан България" ЕООД е оператор с комплексно разрешително №570-Н0/2018 г., издадено от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ.

Принудителната мярка е наложена за линия на производствената площадка във Велико Търново в кв. "Чолаковци".

Мигновенна реакция

Мерките са взети след посещението в понеделник на екоминистъра Манол Генов във Велико Търново. Тогава на работна среща пред кмета на общината Даниел Панов, областната управа, народни представители и общински съветници той пое ангажимент МОСВ, РИОСВ и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) да изпълнят изискванията на закона във възможно най-кратки срокове, така че да се гарантира здравословна среда за живот.

Целта на наложената мярка е да се предотврати замърсяването на атмосферния въздух и вредното въздействие на емисиите от тази дейност върху здравето на гражданите.

Решението на РИОСВ е след извършени проверки, при които е установено несъответствие на дейността на дружеството с поставените в комплексното разрешително условия.

Нарушенията

Нарушенията на "Кроношпан" е, че на площадката във Велико Търново работи "източник на емисии", който "не е разрешен за експлоатация, съответно няма предвиден мониторинг на емисиите, няма параметри и норми за измерването му", посочват от екоминистерството.

На дружеството е дадено предписание за уведомяване на компетентния орган - ИАОС, за актуализация на комплексното разрешително, така че линията да бъде включена в него в съотвествие с изискванията на Закона за опазване на околната среда. До момента предписанието не е изпълнено.

Видно е, че контролният орган по околна среда е предприемал процесуални действия като е използвал останалите форми на административна принуда, предвидени в закона - издаване на задължителни предписания, които очевидно не са постигнали целите на превенция.

По тази причина РИОСВ - Велико Търново е наложила принудителната административна мярка за спиране на линията за рязане на подложки. Дейността ѝ е преустановена до актуализация на комплексното разрешително, се казва в съобщението на екоминистерството.