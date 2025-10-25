Сръбски студенти тръгнаха пеша към Нови Сад заради годишнината от трагедията на жп гарата

Около 250 студенти от Факултета по технически науки в Чачак, Централна Сърбия, тръгнаха пеша към Нови Сад, за да се присъединят към възпоменателна служба по повод годишнината от трагедията на жп гарата, при която загинаха 16 души.
Очаква се в следващите дни ккъм тях да се присъединят още две групи от по около 200 студенти.
Преди да тръгнат към Нови Сад студентите от Чачак връчиха купа на паратриатлониста Лазар Филипович, който ги подкрепя от началото на протестите и се включваше в пешеходните походи на студентите.
"Той беше с нас в най-трудните моменти на походите, когато всеки километър до финала ни се струваше тежък и неговата подкрепа означаваше най-много", каза студентът от техническия факултет, който връчи купата.
Филипович, който преди седмица получи бронзов медал на Световното първенство по паратриатлон във Уулонгонг, Австралия, благодари на студентите.
Очаква се походът на студентите до Нови Сад да продължи седем дни и да извървят около 238 километра, предаде БТА.
На 1 ноември, когато се навършва една година от трагедията в Нови Сад, се очаква да бъде проведена възпоменателна служба за жертвите на срутването на козирката на жп гарата, което отне живота на 16 души.
В началото на годината студенти от всички краища на Сърбия извървяха пеша разстоянието до Нови Сад, Ниш, Крагуевац и Белград в знак на солидарност със семействата на 16-те жертви и издигнаха антикорупционни искания срещу управляващите.
