Средна скорост засега се мери само на две отсечки

Системата за измерване на средна скорост в момента работи само на две отсечки. Това са част от Северната скоростна тангента и участъкът между Вакарел и Ихитман на магистрала "Тракия".
Измерването на средна скорост бе обявено от министрите на вътрешните работи Даниел Митов и на регионалното развитие Иван Иванов преди няколко седмици. Идеята е да се използват камерите на тол системата, с които да се засичат различни нарушения – шофиране в колан, изпреварване през аварийната лента или превишена скорост.
В случая със средната скорост се измерва времето, за което автомобил изминава разстоянието между две камери. Така се установява дали се е движил с превишена скорост.
От МВР много разчитат, че включването на камерите на тол-а ще помогне срещу пътните нарушения. В същото време обаче има и сериозни критики срещу тези стъпки.
Още по темата:
Бившият шеф на столичния КАТ и председател на Института за пътна безопасност например твърди, че по този начин се въвежда "втора тол такса". Освен това той казва, че държавата е превърнала глобите в източник на приходи за бюджета, но от налагането им пътищата не стават по-безопасни.
В понеделник от Института за пътна безопасност обявиха, че към момента средна скорост се мери само на 10-километров участък на Северната скоростна тангента. Става дума за отсечката между Илиянци и отбивката за с. Чепинци.
"Какъв е проблемът? Камерите на ТОЛ системата не са предназначени за контрол на скоростта, а за таксуване. Правните и техническите пречки са сериозни. Рекламната кампания създаде очаквания, които не отговарят на реалността Ефектът ще бъде временен и ограничен – а доверието на гражданите се губи. Приказката за "лъжливото овчарче" не е просто метафора", написаха от организацията.
Проверка на Mediapool показа, че още един участък (Вакарел-Ихтиман) е бил одобрен за измерване на средна скорост. Това се случва по сложна процедура между няколко институции, крайният резултат от която е, че Българският институт по метрология изпитва и одобрява за мерене на скорост камерите на тол системата.
Това се прави поетапно като идеята е средна скорост да се мери на поне седем участъка. Това са Цалапица-Радиново, Сандански-Дамяница, Телиш-Долни Дъбник, Български извор-Сопот. По план всички те трябва да бъдат сертифицирани до 5 септември.
Ключови думи
