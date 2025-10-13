Средната оценка на изпита по математика за 6 клас е среден 3.42

"Средната оценка на изпита по математика за 6. клас, който се проведе на 3-и октомври, е среден 3.42. Целта е диагностика, оценките се записват в дневника по преценка на учителя и по желание на ученика. Основният проблем е с математика, физика, химия. Нашите ученици се справят добре до 4 клас. След това те натрупват дефицити и се демотивират“, коментира министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред бТВ.

"Учениците се справят трудно с практическите задачи, както и с геометричните. Изготвили сме списък от мерки – базовото е учебните програми, практически задачи, използване на часове за разширена подготовка по математика“, посочи още той.

По думите на министъра ако родителите, които сега оспорват в съда промените в НВО по математика след 7 клас спечелят, изпитът ще се проведе с повече практически задачи, без да се включват природните науки.

Забраната за телефони

"Телефоните и продължителното стоене пред екраните имат зловредно въздействие. Все повече страни започват да ограничават и социалните мрежи – Австралия ограничи, този разговор се води и във Франция. Аз бих инициирал един такъв дебат, въпреки че малко излиза извън тясната ми секторна компетентност. Имаме достатъчно данни, че има зловредно въздействие – те пречат на образуването на префронталната част на мозъка, която е свързана с най-важните умения като концентрация, критично мислене, планиране. Тя се развива до 20-25 години тази част на мозъка и според изследвания вредите са 5 пъти по-големи, отколкото при алкохолизъм“, коментира министър Вълчев.