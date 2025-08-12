Средната заплата стигна 2572 лв. бруто

Средната брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2025 г. e 2572 лв. и се увеличава спрямо първото тримесечие на 2025 г. с 5,3%, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Образование" - с 21,2%, "Държавно управление" - със 17,9%, и "Добивна промишленост" - с 8,5%.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2025 г. е 2588 лв., за май - 2582 лв., и за юни - 2547 лева. Справка в НСИ показва, че през същите месеци на 2024 г. тя е била съответно 2303 лв., 2310 лв. и 2276 лева.

Спрямо второто тримесечие на 2024 г. средната заплата нараства с 12%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: "Образование" - с 19,1%, "Култура, спорт и развлечения" - със 17,7%, и "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - с 16%.

Графика: НСИ

Справка в НСИ сочи, че през второто тримесечие на 2024 г. средната заплата e бил 2296 лева и е нараснала спрямо предходното тримесечие с 4,5%, а икономическите дейности с най-голямо увеличение на средното възнаграждение са били: "Държавно управление" - с 13,1%, "Образование" - с 9,7%, и "Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 9,2%. На годишна база средната заплата е нараснала със 17,3 % и най-голямо e било увеличението ѝ в: "Държавно управление" - с 29,7%, "Други дейности" - с 26,6%, "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Образование" - с по 25,4%.

През второто тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 13,8%, а в частния сектор - с 11,4%.

Ножицата при възнагражденията

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2025 г.: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 5551 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 3763 лева; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 3592 лева.

Най-нископлатени са били наетите в: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1581 лева; "Селско, горско и рибно стопанство" - 1688 лева; "Други дейности" - 1780 лева.

Заетост

Броят на наетите по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2025 г. се увеличава с 31 200, или с 1,3%, спрямо края на март 2025 г., като достига 2,38 млн. В края на юни 2025 г. в сравнение с края на юни 2024 г. броят на наетите нараства с 36 200 или с 1,5%. Справка в НСИ показва, че наетите към края на юни 2024 г. са били 2,35 млн., което е било с 1,2 % повече спрямо края на март 2024 г. В края на юни 2024 г. в сравнение с края на юни 2023 г. броят на наетите е нараснал с 15 600 или с 0,7%.