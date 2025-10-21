Срещата между Тръмп и Путин под въпрос, след като отложиха тази на Рубио с Лавров

Срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин е под въпрос, след като по неизвестни причини предварителната среща между държавния секретар на САЩ Марко Рубио с руския външен министър Сергей Лавров беше отложена, предаде CNN.

След разговор с Путин миналата седмица Тръмп обяви, че двамата “са се споразумели да има среща на нашите съветници на високо ниво следващата седмица“.

Очакваше се срещата да се проведе близките дни, след като двамата проведоха предварителен телефонен разговор в понеделник вечерта. Според източници на CNN причината за отмяната на срещата е, твърде различните възгледи на Рубио и Лавров за края на руско-украинската война.

Не е ясно какво влияние ще окаже отлагането на предварителната среща между Лавров и Рубио върху тази между Тръмп и Путин в Будапеща.

"Президентът Тръмп последователно работи за намиране на мирно и дипломатическо решение за прекратяване на тази безсмислена война и за спиране на убийствата“, каза заместник-говорителят на Белия дом Анна Кели пред CNN. По думите ѝ той ангажира всички страни и ще направи всичко възможно, за да постигне мир.

Заместникът на Лавров Сергей Рябков коментира, че срещата между двамата изисква подготовка, предаде руската агенция РИА.

В понеделник Рубио и Лавров проведоха телефонен разговор, за да обсъдят конкретни стъпки за втората среща между Тръмпи Путин. В него Рубио е „подчертал важността на предстоящите срещи като възможност Москва и Вашингтон да си сътрудничат за постигане на трайно решение на войната, в съответствие с визията на президента Тръмп”, съобщава CNN.

От Москва определиха разговора като „конструктивна дискусия“. Според източник на CNN след разговора между Рубио и Лавров официални лица са изразили мнение, че руската позиция не се е развила достатъчно отвъд максималистичната си позиция и няма особена промяна в исканията.

По думите на източника е е малко вероятно Рубио да препоръча срещата между Путин и Тръмп да се проведе следващата седмица, но той и Лавров биха могли да проведат нов разговор тази седмица.

Първата среща между двамата се състоя на 15 август 2025 г. във военната база Joint Base Elmendorf-Richardson в Анкъридж, щата Аляска. Това беше първата визита на Путин в Съединените щати след началото на войната първата му лична среща с Тръмп след завръщането му в Белия дом през януари.

В резултат на преговорите не бяха подписани конкретни споразумения. Тръмп определи срещата като "много продуктивна", но призна, че двете страни все още се разминават по ключови въпроси. Путин заяви, че разговорите са се провели в "уважителна и конструктивна атмосфера" и предложи следващата среща на върха да се проведе в Москва.