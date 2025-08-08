Срещата между Тръмп и Путин ще се проведе със или без Зеленски

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще се срещне с руския лидер Владимир Путин, дори ако той не се срещне с украинския президент Володимир Зеленски.

Тръмп отговори кратко на въпрос дали среща между Путин и Зеленски е условие, за да се състои срещата между президентите на САЩ и Русия:

"Не. Не. Те биха искали да се срещнат с мен и аз ще направя възможното, за да спра убийствата в тази война", заяви той.

Става дума срещата на върха между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин, която ще се проведе през идните дни на място, за което двете страни вече са се споразумели. Че това се планира, стана ясно в сряда, когато Тръмп заяви, че вероятно ще се срещне с Путин лице в лице "много скоро".

"По предложение на американската страна бе постигнато принципно споразумение за провеждане на двустранна среща на върха в близките дни", каза руският държавен съветник Юрий Ушаков, цитиран от БГНЕС, и допълни, че започва да разглеждат подробностите около срещата заедно с американските си колеги.

Кремъл посочи, че мястото вече е било договорено, но не направи ясно къде ще се състои срещата.

"Целева дата е определена за следващата седмица", каза Ушаков.

Съобщението за предстоящата среща на върха идва ден след като американският пратеник Стив Уиткоф се срещна с Путин в Москва.

По думи на Ушаков Уиткоф е предложил тристранна среща с украинския президент Володимир Зеленски, но Русия не е отговорила на предложението.

"Руската страна остави тази възможност напълно без коментар", добави той.

Москва многократно се опита да постави под съмнение легитимността на украинския президент Володимир Зеленски и изключи среща между него и руския държавен глава, докато не бъдат договорени условията на мирно споразумение.

По-рано в петък Зеленски поднови призива си за среща с Путин, която според него е единственият начин да се постигне напредък към мира.

"Ние в Украйна многократно сме заявявали, че намирането на реални решения може да бъде наистина ефективно на ниво лидери. Необходимо е да се определи времето за такъв формат и обхватът на въпросите, които ще бъдат обсъдени", написа Зеленски в социалните мрежи.

Украинският лидер сподели, че е планирал да проведе "няколко" разговора през деня, включително с германския канцлер Фридрих Мерц, както и с френски и италиански официални лица.

"Ще има и комуникация на ниво съветници по националната сигурност. Основното е Русия, която започна тази война, да предприеме реални стъпки за прекратяване на агресията", добави Зеленски.

Срещата между Тръмп и Путин ще бъде първата среща на върха между действащи президенти на САЩ и Русия откакто Джо Байдън се срещна с Путин в Женева през юни 2021 г. и идва в момент, в който Тръмп се опитва да посредничи за прекратяване на руската военна агресия срещу Украйна.

Три кръга преки преговори между Москва и Киев не доведоха до никакъв напредък към прекратяване на огъня, като двете страни изглеждат далеч от споразумение по исканията си за прекратяване на конфликта, който продължава вече повече от три години.

Десетки хиляди души загинаха, откакто Русия започна военната си офанзива срещу Украйна през февруари 2022 г. Руските бомбардировки принудиха милиони да напуснат домовете си и унищожиха големи части от източна и южна Украйна. Путин отхвърли многократните призиви на САЩ, Европа и Киев за прекратяване на огъня.

По време на преговорите в Истанбул руските преговарящи очертаха твърди териториални искания, ако Украйна иска Русия да спре настъплението си. Киев бе призован да се оттегли от териториите, които все още контролира, и да се откаже от военната подкрепа на Запада.