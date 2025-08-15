 Прескочи към основното съдържание
Срещата Тръмп-Путин започва в петък вечер

Срещата Тръмп-Путин започва в петък вечер

Около 22 ч. българско време в петък ще започне срещата между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин. Това става ясно от график, разпространен от администрацията на Белия дом, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА. 

Двамата ще се видят в Анкъридж, Аляска. Началото на срещата е в 11 ч. местно време. 

Основната тема на разговорите ще е войната в Украйна. Очаква се в руската делегация да са още въшният министър Сергей Лавров, военният Андрей Белоусов, както специалният представител на Путин за инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев.

Преди дни Тръмп коментира, че ако тази среща мине добре, може да се организира следваща, но този път и с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Американският президент заплаши с нови санкции, ако Русия не прекрати огъня.

Часове преди срещата германският канцлер Фридрих Мерц призова Путин да се отнесе сериозно към предстоящите разговори. 

"Очакваме президентът Путин да се отнесе сериозно към предложението на президента Тръмп за преговори и след срещата в Аляска да започне да преговаря с Украйна без предварителни условия", каза той в изявление. 

Повече от три години след нахлуването на руските сили в Украйна Москва сега има възможност да се споразумее за спиране на огъня и за прекратяване на военните действия, заяви още Мерц.

Канцлерът подчерта още, че Украйна трябва да участва в потенциална последваща среща, на която да бъде договорено спиране на огъня. Мерц е категоричен, че решаването на териториални въпроси не може да стане без съгласието на Украйна.

Украйна Доналд Тръмп Владимир Путин среща Аляска
32 коментара

  1. Филка Русофилка
    #32

    “Кpaxът нa peжимa и paзпaдaнeтo нa дъpжaвaтa нecъмнeнo ca нaй-гoлeмитe cтpaxoвe зa Кpeмъл. Xopaтa във влacттa ce oпитвaт дa пoддъpжaт тpудeн бaлaнc – oт eднa cтpaнa, дa пpoдължaвaт дa твъpдят, чe Pуcия e eдиннa и нepaзpушимa, и eднoвpeмeннo c тoвa дa пpeдупpeждaвaт, чe cтpaнaтa e изпpaвeнa пpeд cepиoзнa oпacнocт oт фpaгмeнтaция. Cигнaлитe зa тpeвoгa ca нacoчeни към мoбилизиpaнe и oбeдинeниe нa oбщecтвoтo в пoдкpeпa нa пpaвитeлcтвoтo. Въпpeки тoвa, тe paзкpивaт и cтpaxa, чe pуcкaтa иcтopия мoжe дa

  2. Мисисипски
    #31
    Отговор на коментар #29

    Написаното е прекрасно,но напълно непонятно за фъшкията и подобните му.

  3. Велика България
    #30

    „Ужасно! В Аляска се подготвя опит за ликвидиране на Путин! Затова вместо него за срещата е изпратен двойник. Снайперистите вече са на позиции". Това пишат руски блогъри. Страхливото джуджде е "умряло" от страх и вместо да отиде на срещата, ще се залости в бункера и ще се моли на Луцифер да го опази жив.

  4. Копейкин от Максуда Онанист
    #29
    Отговор на коментар #25

    знаеш кое ме ядосва особонено много и разликата между такива като мене и такива като тебе...такива като мене не мога да търпят и минута повече война...и за двете страни еднакво...еднакво не искам да виждам мъртви украинци и руснаци и други нации /понеже руснаците вкараха във войната да трупат боен опит и корейци, лаусци, китайци, лесото, руандци и всякакви бедни души в тоя свят/ и не мога да регулирам морално при мене факта, че това става в моя свят, че става пред мене и ли пред такива като нас и

  5. Копейкин от Максуда Онанист
    #28
    Отговор на коментар #25

    и кучетата като тебе им харесват да ги бият с тояги

  6. Копейкин от Максуда Онанист
    #27
    Отговор на коментар #25

    и кучетата като тебе им харесват да ги бият с тояги

  7. Pepa
    #26
    Отговор на коментар #25

    То и " Капитан Ушаков" вървя, вървя и упссссс- отиде при " Курск" на сказки за могучий рашисткий флот

  8. F16
    #25

    Кучетата лаят, а каверанът си върви. Това обобщава всичко.

  9. Динчев
    #24

    Изправена пред дефицит от 61 МИЛИАРДА долара, Москва намалява бонусите за военния набор в редица региони до три пъти. Cпоред руската „кастова система“, стойността на живота по региони е следваща; Башкирия – от 1,6 милиона рубли (около 18 000 долара) на 1 милион (11 000 долара), в Ямало-Ненецкия автономен окръг – от 3,1 милиона (35 000 долара) на 1,9 милиона (21 000 долара), в Белгородска област – от 3 милиона (34 000 долара) на 800 000 (9 000 долара) и в Нижегородска област – от 3 милиона (34 000 долара) на 1,5 милиона рубли (17 000 долара). Ето, това е цената на ЧОВЕКА в Русия!!! от Фактор.бг

  10. Pepa
    #23
    Отговор на коментар #22

    Стават ошибки .....и Дъртата кранта Лавров е облякъл суичъра на внучката си, хехехееее. И надписа си го бива СеСеСере, фъшкии Ф16

