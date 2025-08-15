Срещата Тръмп-Путин започва в петък вечер

Около 22 ч. българско време в петък ще започне срещата между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин. Това става ясно от график, разпространен от администрацията на Белия дом, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

Двамата ще се видят в Анкъридж, Аляска. Началото на срещата е в 11 ч. местно време.

Основната тема на разговорите ще е войната в Украйна. Очаква се в руската делегация да са още въшният министър Сергей Лавров, военният Андрей Белоусов, както специалният представител на Путин за инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев.

Преди дни Тръмп коментира, че ако тази среща мине добре, може да се организира следваща, но този път и с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Американският президент заплаши с нови санкции, ако Русия не прекрати огъня.

Часове преди срещата германският канцлер Фридрих Мерц призова Путин да се отнесе сериозно към предстоящите разговори.

"Очакваме президентът Путин да се отнесе сериозно към предложението на президента Тръмп за преговори и след срещата в Аляска да започне да преговаря с Украйна без предварителни условия", каза той в изявление.

Повече от три години след нахлуването на руските сили в Украйна Москва сега има възможност да се споразумее за спиране на огъня и за прекратяване на военните действия, заяви още Мерц.

Канцлерът подчерта още, че Украйна трябва да участва в потенциална последваща среща, на която да бъде договорено спиране на огъня. Мерц е категоричен, че решаването на териториални въпроси не може да стане без съгласието на Украйна.