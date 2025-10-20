Срив в облачните услуги на Amazon спря редица приложения

Масово прекъсване на услугите на Amazon Web Services – AWS засегна множество онлайн платформи в понеделник сутринта, съобщиха "Блумбърг" и "Ройтерс".
"Можем да потвърдим повишена честота на грешки и латентност за няколко услуги в региона САЩ – Европа", се посочва в съобщение на компанията в секцията за състоянието на услугите ѝ.
Оплакванията на потребители започнаха да се увеличават малко след 9:30 ч. българско време, като платформата DownDetector отчете хиляди сигнали за проблеми, уточнява БТА.
По данни на медиите прекъсването е засегнало и други платформи, сред които Snapchat, Roblox, Fortnite, Verizon, Signal, както и собствените услуги Prime Video и гласовия асистент Alexa.
Компанията за изкуствен интелект Perplexity съобщи, че сривът е "повлиял на стабилността на уебсайта". Главният изпълнителен директор на компанията Аравинд Сринивас заяви в социалната мрежа X, че екипът работи за възстановяване на достъпа.
Проблеми са били отчетени и от доставчика на разплащателни услуги Venmo, собственост на PayPal, както и от борсата за криптовалути Coinbase.
Платформата за търговия Robinhood също е съобщила, че работи по отстраняването на затрудненията, свързани с прекъсването на облачните услуги на Amazon.
Към момента Amazon.com Inc. не е предоставила официален коментар относно причините за срива или времето, необходимо за пълното възстановяване на услугитe.
Ако няма да пишете "клауд", пони напишете "облакови".