Стачка в лондонското метро причини неудобство на хиляди пътници

Повечето линии на метрото в Лондон бяха спрени в понеделник и това принуди хиляди пътуващи да използват алтернативни начини за пътуване, включително ходене пеша и колоуздуне, предаде ББС.

Това се случва, след като членове на Синдиката на железопътните, морските и транспортните работници (RMT), включително машинисти, диспечери и служители по поддръжката, започнаха серия от стачки заради заплащането и условията на труд. Стачните действия започнаха вчера, но най-голямото им въздействие ще бъде между 8 и 12 септември. Заради тях се наложи „Колдплей“ да променят графика на концертите си в британската столица

Операторът на лондонското метро "Транспорт фор Лондон" (Transport for London - TfL) предложи на работниците увеличение на заплатите с 3.4%, което описва като „справедливо“, но заяви, че не може да си позволи искането на RMT за намаляване на работната седмица от 35 на 32 часа.

Хиляди пътници бяха принудени да ползват алтернативни начини за придвижване, сн. ЕПА/БГНЕС

Говорител на RMT казва, че целта на стачката не е да се наруши дейността на малкия бизнес или на обществеността, а е резултат от „отказа на TfL дори да обмисли малко съкращение на работната седмица, за да се намали умората и лошите здравословни последици от дългосрочната работа на смени върху нашите членове“.

„Смятаме, че по-къса работна седмица е справедлива и достъпна, особено като се има предвид, че "Транспорт фор Лондон" отчете излишък от 166 милиона бр. лири (224 млн. д.) миналата година и има годишен оперативен бюджет от 10 милиарда бр. лири“, допълни той.

Пред метростанциите бяха организирани протестни постове. Пътниците са призовани да проверяват разписанията преди пътуване, включително и за автобуси, които се очаква да бъдат по-натоварени от обичайното.

„От 2022 г. насам стачките в железопътния транспорт и метрото струват на нощната икономика на Обединеното кралство милиарди загубени приходи, като прогнозите сочат, че само през стачния период тази седмица може да бъдат загубени още 150 милиона паунда“, смята изпълнителният директор на Асоциацията на нощните индустрии Майкъл Кил.

„Тази опустошителна прогноза идва в момент, когато секторът разчита в голяма степен на постоянна търговия от седмица на седмица, за да се задържи на повърхността. Въздействието е ясно: големи събития са нарушени, пешеходният трафик в градовете е намалял, а кръчмите, клубовете, ресторантите, хотелите и театрите отбелязват значителен спад в търговията. Във време, когато нарастващите разходи вече оказват натиск върху операторите, продължаващите транспортни смущения допълнително засилват натиска“, казва Кил.

Пред станциите има уведомителни табели, сн. ЕПА/БГНЕС

Говорител на кмета на Лондон Садик Хан също коментира, че стачките имат сериозновъздействие върху бизнеса и пътуващите в Лондон. „Кметът продължава да призовава RMT и TfL да се обединят около масата за преговори, за да разрешат този въпрос и да отворят мрежата отново“, посова той

Последната обща стачка в метрото беше преди три години, отново в спор за заплати и пенсии, но според сега ситуацията е различна, тъй като отделни групи работници ще спират работа в различни дни. В началото на 2024 г. пък кметът намери 30 милиона паунда, за да предотврати обявени нови протести, но сега спорът е оставен з арешаване напълноможду работниците и оператора.