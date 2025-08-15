"Стадото" на Милко Лазаров е българското предложение за "Оскар"

Филмът "Стадото" (Tarika) на режисьора Милко Лазаров е националният претендент за номинация на предстоящите 98-и награди "Оскар", съобщават от Националния филмов център. Българската номинация за категорията "Международен пълнометражен филм" е избрана от 5-членна експертна комисия.
Тази година комисията с председател Мира Сталева (изпълнителен директор на София Филм Фест, директор на София Мийтингс, член на борда на Европейската филмова академия) и членове: Стефан Командарев (режисьор, продуцент и сценарист), Жаклин Вагенщайн (продуцент, създател и директор на фестивала CineLibri), Мартичка Божилова (продуцент, създател и организатор на Sofia DocuMENTAL) и Савина Петкова (кинокритик, член на FIPRESCI) избираше между 6 заглавия българският филм, който да се бори за "Оскар" през 2026 г.
"Стадото" бе предпочетен пред "Гунди - Легенда за любовта" (с реж. Димитър Димитров), "Без крила" (реж. Ники Илиев), "Безсрамните" (реж. Константин Божанов), "Не затваряй очи" (реж. Николай Егерман) и "Сватба" (реж. Магдалена Ралчева).
Това е третият пълнометражен филм на Лазаров, след "Отчуждение" и "Ага". Световната му премиера се състоя през октомври 2024 г. в официалната селекция на един от най-престижните кинофестивали – BFI Лондон. След много световни и локални селекции, заглавието стана и големият победител на филмовия фестивал в Калкута, Индия, с две награди – за Най-добър филм и наградата на FIPRESCI.
Във филма вечният конфликт между доброто и злото е разказан през историята на Тарика, момиче с особени способности, което живее в погранична местност, където хора от различни етноси привидно живеят в разбирателство. Докато един ден мистериозно започват да измират домашните им животни, а суеверните селяни обвиняват за бедите си Тарика и решават да я убият. В главните роли влизат актрисата Весела Вълчева и актьорът Захари Бахаров. В екранизацията участват и актьоритр Иван Савов, Иван Бърнев, Валерия Върбанова, Христос Стергиоглу и други.
В екипа, създал филма, са сценаристите Екатерина Чурилова, Симеон Венциславов и Милко Лазаров, операторът Калоян Божилов, а композитор на музиката е Пенка Кунева. Филмът е продуциран от Веселка Кирякова – "Ред карпет", в копродукция със ZDF/ARTE, 42film – Германия и AMOUR FOU – Люксембург.
"Стадото" ще се състезава за място в краткия списък (от 9 или 10 заглавия) на номинираните за "Оскар", който ще бъде обявен в началото на 2026 г. В историята на българските предложения до т. нар. шортлиста последно достигна "Светът е голям и спасение дебне отвсякъде" на режисьора Стефан Командарев през 2009 г. Успех, който миналогодишния избор на експертното жури - филмът "Триумф" с участието на Мария Бакалова - не успя да постигне.
