Стамър и Зеленски видяха "реален шанс" за мир в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски и британският премиер Киър Стамър са обсъдили в детайли възможните граници за сигурността на Украйна по време на съвмеснта среща в Лондон.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿В изявление на офиса на Стармър се посочва, че разговорите между Тръмп и Путин в петък "представляват реален шанс за напредък за постигане на справедлив и траен мир в Украйна".

Стармър и Зеленски са изразили съгласие, че има единство за постигането на тази цел, предаде Ройтерс.

"Обсъдихме в значителни детайли гаранциите за сигурност, които могат да направят мира наистина траен, ако САЩ успеят да притиснат Русия да спре убийствата и да се ангажира с истинска, съществена дипломация", написа Зеленски в социалната мрежа "Х".

A good, productive meeting with UK Prime Minister @Keir_Starmer. We continue to coordinate our positions. Yesterday, together with all our partners, and today in a bilateral format, we discussed expectations for the meeting in Alaska and possible prospects. We also discussed in… pic.twitter.com/mcM1f2dPTd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 14, 2025

По думите му двамата са засегнали и темата за вложения в украинското производство на дронове. По-рано днес Зеленски написа в "Х", че досега са осигурени 1,5 милиарда долара от европейски съюзници на Украйна за американски оръжия в рамките на новата инициатива на НАТО.

Според украинския президент новият финансов план, наречен "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL), "наистина укрепва" украинската отбрана.

В средата на юли Тръмп обяви нова схема за военна помощ за Украйна, с която Съединените щати ще доставят първа партида оръжия на стойност 10 милиарда долара. Според Axios доставките ще включват ракети, системи за противовъздушна отбрана и артилерийски снаряди.

Срещата на Зеленски със Стамър идва само ден, след като европейските лидери проведоха видеоразговор с Тръмп преди предстоящата му среща с руския държавен глава Владимир Путин в петък. Зеленски се включи в срещата от Берлин заедно с германския канцлер Фридрих Мерц. Европейските лидери определиха срещата като ползотворна и изразиха надежда, че САЩ ще защитят интересите на Украйна и няма да позволят Русия да овладее фактически част от окупираните територии.

Европейскит лидери имаха опасения, че разговорът между Тръмп и Путин може да доведе до териториални придобивки за Русия и затова през последните дни неколкократно настояха интересите на Украйна да бъдат ясно защитени по време на срещата в Аляска и поискаха предварителни разговори с Тръмп, които се проведоха в сряда.

Преди дни американският президент намекна, че примирието може да включва "размяна" на територии. Русия няколко пъти е заявявала, че иска изтегляне на украинските войски от части от Донецка, Запорожка и Херсонска област и отказване от плановете на страната да стане член на НАТО.

Зеленски обаче вече отхвърли всякакъв вид предложения, които биха нарушили териториалната цялост на Украйна. В негова подкрепа се обявиха и европейските лидери, а Тръмп е обявил, че ще се опита да защити украинските интереси.

Същевременно украинският държавен глава обяви, че 84 украински военнопленници са се прибрали в Украйна, след като в четвъртък двете страни са си разменили пленени войници, предаде Ройтерс.