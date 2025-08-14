Стамър и Зеленски видяха "реален шанс" за мир в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски и британският премиер Киър Стамър са обсъдили в детайли възможните граници за сигурността на Украйна по време на съвмеснта среща в Лондон.
В изявление на офиса на Стармър се посочва, че разговорите между Тръмп и Путин в петък "представляват реален шанс за напредък за постигане на справедлив и траен мир в Украйна".
Стармър и Зеленски са изразили съгласие, че има единство за постигането на тази цел, предаде Ройтерс.
"Обсъдихме в значителни детайли гаранциите за сигурност, които могат да направят мира наистина траен, ако САЩ успеят да притиснат Русия да спре убийствата и да се ангажира с истинска, съществена дипломация", написа Зеленски в социалната мрежа "Х".
A good, productive meeting with UK Prime Minister @Keir_Starmer. We continue to coordinate our positions.
Yesterday, together with all our partners, and today in a bilateral format, we discussed expectations for the meeting in Alaska and possible prospects. We also discussed in… pic.twitter.com/mcM1f2dPTd— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 14, 2025
По думите му двамата са засегнали и темата за вложения в украинското производство на дронове. По-рано днес Зеленски написа в "Х", че досега са осигурени 1,5 милиарда долара от европейски съюзници на Украйна за американски оръжия в рамките на новата инициатива на НАТО.
Според украинския президент новият финансов план, наречен "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL), "наистина укрепва" украинската отбрана.
Още по темата
В средата на юли Тръмп обяви нова схема за военна помощ за Украйна, с която Съединените щати ще доставят първа партида оръжия на стойност 10 милиарда долара. Според Axios доставките ще включват ракети, системи за противовъздушна отбрана и артилерийски снаряди.
Срещата на Зеленски със Стамър идва само ден, след като европейските лидери проведоха видеоразговор с Тръмп преди предстоящата му среща с руския държавен глава Владимир Путин в петък. Зеленски се включи в срещата от Берлин заедно с германския канцлер Фридрих Мерц. Европейските лидери определиха срещата като ползотворна и изразиха надежда, че САЩ ще защитят интересите на Украйна и няма да позволят Русия да овладее фактически част от окупираните територии.
Европейскит лидери имаха опасения, че разговорът между Тръмп и Путин може да доведе до териториални придобивки за Русия и затова през последните дни неколкократно настояха интересите на Украйна да бъдат ясно защитени по време на срещата в Аляска и поискаха предварителни разговори с Тръмп, които се проведоха в сряда.
Преди дни американският президент намекна, че примирието може да включва "размяна" на територии. Русия няколко пъти е заявявала, че иска изтегляне на украинските войски от части от Донецка, Запорожка и Херсонска област и отказване от плановете на страната да стане член на НАТО.
Зеленски обаче вече отхвърли всякакъв вид предложения, които биха нарушили териториалната цялост на Украйна. В негова подкрепа се обявиха и европейските лидери, а Тръмп е обявил, че ще се опита да защити украинските интереси.
Същевременно украинският държавен глава обяви, че 84 украински военнопленници са се прибрали в Украйна, след като в четвъртък двете страни са си разменили пленени войници, предаде Ройтерс.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.