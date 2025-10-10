Стартиращата Bright Stock иска да промени опаковачната индустрия у нас

В Западна Европа хартиените и биоразградими опаковки вече са неизменна част от индустрията – резултат от регулации и потребителски натиск срещу пластмасата за еднократна употреба. В България обаче подобни решения все още са рядкост.
С този проблем преди няколко години се сблъсква Христо Ваташки. Тогава той е собственик на малък бранд за биологично орехово масло и иска да го изпраща на клиентите си в екологична и красива опаковка. Насочва се към т.нар. разтегателна хартия, която е виждал в Германия - перфориран лист хартия, който при разтягане се превръща в триизмерна мрежа, предпазваща дори и най-крехките и чупливи продукти. "Търсих в България, но не намерих. Принудих се да внеса пале от Германия – инвестиция от няколко хиляди евро, непосилна за малък бутиков бранд", разказва той.
Хартията, използвана първоначално само за неговия бизнес, предизвиква интерес сред колеги от Асоциацията на биопроизводителите. "Питаха откъде е и как могат и те да си купят. Така се роди идеята за страничен бизнес", допълва Ваташки.
Решаващият момент идва, когато се среща със своя съученик Димитър Бочев - дипломиран инженер със стаж в корпоративния свят и предприемач. Димитър се припознава в мисията за по-чист свят с по-малко платсмаса и двамата обединяват опит и ресурси, инвестират лични средства, теглят кредити, и през 2022 г. основават Bright Stock, фокусирана изцяло върху устойчиви опаковки.
Зелено и леко
За по-малко от три години компанията се специализира в производство и доставката на хартиени и биоразградими опаковки, сред които разтегателна хартия, Paper Bubble - алтернатива на пластмасовото аерофилио, аерофолио от биоразградима пластмаса, хартиено тиксо и др. Според основателите най-голямото предимиство на тези опаковки са ниското тегло и малкият им обем, които ги правят незаменими за малки онлайн бизнеси, които не разполагат с много място и искат да оптимизират логистичните си разходи.
Първоначалната реакция на пазара е скептична. "Клиентите си мислят, че еко-опаковките са много скъпи. Ако направим пряко сравнение - да, пластмасата е евтина. Но ако сметнем всички разходи – от емисиите и транспорта до човекочасовете за вторична обработка на пластмасата – хартията и биоразградимите алтернативи излизат по-евтино", категоричен е Ваташки. Той и Димитър подчертават още едно предимство - хартиените опаковки се отличават с естетика и добавят стойност към брандовете, които ги ползват.
За основателите на Bright Stock успехът не се измерва единствено в обороти. "Ние сме фокусирани върху това да променим бъдещето, да намалим вредния отпечатък и да подобрим клиентското преживяване Това е мисия, а не просто търговия", казва Ваташки.
Началото
Само за три години Bright Stock израства от "гаражна" фирма до производител със собствена база от 730 квадратни метра. Каталогът вече включва над 80 продукта, а екипът се разширява до близо десет души. Клиентите са над 400 - предимно малки онлайн търговци и производители, но и големи организации като Музей на хумора и сатирата в Габрово, АЕЦ "Козлодуй", мебелни фирми и др. Компанията прогнозира, че ще достигне първият си милион лева в оборот в края на 2025 г.
Началото обаче е повече от скромно. "Бяхме в офиса на баща ми, който се занимава с вендинг машини. Той ми беше отделил едно пространство, за да спестим от разходи за наем. Стоката съхрнявахме в личните си гаражи. Две години всяка стотинка се реинвестираше обратно в бизнеса, за да го развием", спомня си Христо Ваташки. Двамата се шегуват, че успехът им се дължи именно на гаража - по примера на Стив Джобс и Джеф Безос":. "Ако бяхме наели помещение още от първия ден, щяхме да фалираме".
Компанията започва дейност с вноса на едно пале опаковки, както и с инвестиция в собствена машина за производство на разтегателна хартия; за целта Христо и Димитър използват лични спестявания и потребителски кредит. В онези първи месеци в портфолиото им има няколко продукта, както и няколко клиенти: "Беше си чист експеримент", казва Ваташки.
"Днес вече имаме близо 100 палета на склад и собствено производство. За да сме от още по-голяма полза на клиентите си предлагаме и машини за обработка и производство на опаковки, както и сервизно обслужване", допълва Димитър.
Още при създаването на компанията двамата осъзнават, че ще успеят само, ако станат производители: "Внасяхме част от продуктите от Китай. След войната в Украйна и проблемите със Суецкия канал сроковете и цените станаха непредсказуеми. Решихме, че не можем да зависим от друг. Днес можем да произведем поръчка по заявка на клиент за няколко дни – това ни дава гъвкавост", казва Бочев.
Ключова роля в създването и развитието на собственото производство има новят партньор в компанията - Асен Иванов, предприемач от технологичния сектор. Той осигурява част от необходимата инвестиция в размер на около 250 000 евро. "Важно за нас беше да работим с човек, който споделя визията, а не просто да вложи пари. Асен припозна себе си в идеята да промяним света", посочва Христо Ваташки.
Да обучиш пазара
Най-голямото изпитание за Bright Stock се оказва не стартирането на собствено производство, а пазарът. Христо е финансист, Димитър - инженер, но рязко им се налага да се превърнат в търговци. "В началото буквално буксувахме – откази отвсякъде, хората не проумяваха предимствата на хартиените опаковки и се притесняваха от цената. Трябваше да ги убеждаваме, че пестят време и косвени разходи", казва Ваташки и допълва: "Инвестираме много в реклама – обучителни клипове, снимки, участия в изложения. Причината е, че макар тези продукти да са добре познати в Западна Европа, в България все още не са широко приети. Наблюдаваме как се позиционират германските компании, какъв маркетинг правят, и се стремим да покажем, че можем да предложим не по-лошо, дори по-добро решение за нашия пазар", казва предприемачът.
Сблъсъкът с потребителските навици невинаги е лесен. "В социалните мрежи сме получавали коментари от сорта на "И във вестник мога да го опаковам" или "И тоалетна хартия върши същото". Това показва, че пазарът не е достатъчно подготвен. Нашата мисия е да променим именно тази нагласа.", допълва той. Днес двамата партньори са горди с постигнатото: "Нямаме еднократни купувачи. Всеки спечелен клиент се връща". Появата на конкуренти - имитатори също е доказателство, че са на прав път и ги стимулира да инвестират още по-сериозно в собственото им производство.
Планове за бъдещето
Въпреки че над 85% от продажбите са на вътрешния пазар, стратегическата цел на Bright Stock е ясна – разширяване в Европа. "Следващата ни стратегия е 21 европейски страни. Първо онлайн, после с местни дистрибутори", казва Христо Ваташки и допълва:"Виждаме се с 20–30 милиона оборот след 5–10 години. Това ни е таргетът".
А голямата мечта на двамата предприемачи е: "Като се каже био или еко опаковка, всеки да се сеща за нашето име. Един ден хората да си кажат: ‘Добре, че бяха те, за да променят начина на опаковане в България." Друга не по-малка цел - да не им се налага да работят по 18 часа на ден и да се прибират навреме при семействата си. Но това е цената на успеха: да развиваш бизнес с мисия изисква истинска отдаденост.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.