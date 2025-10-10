Стартиращата Bright Stock иска да промени опаковачната индустрия у нас

В Западна Европа хартиените и биоразградими опаковки вече са неизменна част от индустрията – резултат от регулации и потребителски натиск срещу пластмасата за еднократна употреба. В България обаче подобни решения все още са рядкост.

С този проблем преди няколко години се сблъсква Христо Ваташки. Тогава той е собственик на малък бранд за биологично орехово масло и иска да го изпраща на клиентите си в екологична и красива опаковка. Насочва се към т.нар. разтегателна хартия, която е виждал в Германия - перфориран лист хартия, който при разтягане се превръща в триизмерна мрежа, предпазваща дори и най-крехките и чупливи продукти. "Търсих в България, но не намерих. Принудих се да внеса пале от Германия – инвестиция от няколко хиляди евро, непосилна за малък бутиков бранд", разказва той.

Хартията, използвана първоначално само за неговия бизнес, предизвиква интерес сред колеги от Асоциацията на биопроизводителите. "Питаха откъде е и как могат и те да си купят. Така се роди идеята за страничен бизнес", допълва Ваташки.

Решаващият момент идва, когато се среща със своя съученик Димитър Бочев - дипломиран инженер със стаж в корпоративния свят и предприемач. Димитър се припознава в мисията за по-чист свят с по-малко платсмаса и двамата обединяват опит и ресурси, инвестират лични средства, теглят кредити, и през 2022 г. основават Bright Stock, фокусирана изцяло върху устойчиви опаковки.

Зелено и леко

За по-малко от три години компанията се специализира в производство и доставката на хартиени и биоразградими опаковки, сред които разтегателна хартия, Paper Bubble - алтернатива на пластмасовото аерофилио, аерофолио от биоразградима пластмаса, хартиено тиксо и др. Според основателите най-голямото предимиство на тези опаковки са ниското тегло и малкият им обем, които ги правят незаменими за малки онлайн бизнеси, които не разполагат с много място и искат да оптимизират логистичните си разходи.

Първоначалната реакция на пазара е скептична. "Клиентите си мислят, че еко-опаковките са много скъпи. Ако направим пряко сравнение - да, пластмасата е евтина. Но ако сметнем всички разходи – от емисиите и транспорта до човекочасовете за вторична обработка на пластмасата – хартията и биоразградимите алтернативи излизат по-евтино", категоричен е Ваташки. Той и Димитър подчертават още едно предимство - хартиените опаковки се отличават с естетика и добавят стойност към брандовете, които ги ползват.

За основателите на Bright Stock успехът не се измерва единствено в обороти. "Ние сме фокусирани върху това да променим бъдещето, да намалим вредния отпечатък и да подобрим клиентското преживяване Това е мисия, а не просто търговия", казва Ваташки.

Началото

Само за три години Bright Stock израства от "гаражна" фирма до производител със собствена база от 730 квадратни метра. Каталогът вече включва над 80 продукта, а екипът се разширява до близо десет души. Клиентите са над 400 - предимно малки онлайн търговци и производители, но и големи организации като Музей на хумора и сатирата в Габрово, АЕЦ "Козлодуй", мебелни фирми и др. Компанията прогнозира, че ще достигне първият си милион лева в оборот в края на 2025 г.

Началото обаче е повече от скромно. "Бяхме в офиса на баща ми, който се занимава с вендинг машини. Той ми беше отделил едно пространство, за да спестим от разходи за наем. Стоката съхрнявахме в личните си гаражи. Две години всяка стотинка се реинвестираше обратно в бизнеса, за да го развием", спомня си Христо Ваташки. Двамата се шегуват, че успехът им се дължи именно на гаража - по примера на Стив Джобс и Джеф Безос":. "Ако бяхме наели помещение още от първия ден, щяхме да фалираме".

Компанията започва дейност с вноса на едно пале опаковки, както и с инвестиция в собствена машина за производство на разтегателна хартия; за целта Христо и Димитър използват лични спестявания и потребителски кредит. В онези първи месеци в портфолиото им има няколко продукта, както и няколко клиенти: "Беше си чист експеримент", казва Ваташки.

"Днес вече имаме близо 100 палета на склад и собствено производство. За да сме от още по-голяма полза на клиентите си предлагаме и машини за обработка и производство на опаковки, както и сервизно обслужване", допълва Димитър.

Още при създаването на компанията двамата осъзнават, че ще успеят само, ако станат производители: "Внасяхме част от продуктите от Китай. След войната в Украйна и проблемите със Суецкия канал сроковете и цените станаха непредсказуеми. Решихме, че не можем да зависим от друг. Днес можем да произведем поръчка по заявка на клиент за няколко дни – това ни дава гъвкавост", казва Бочев.

Ключова роля в създването и развитието на собственото производство има новят партньор в компанията - Асен Иванов, предприемач от технологичния сектор. Той осигурява част от необходимата инвестиция в размер на около 250 000 евро. "Важно за нас беше да работим с човек, който споделя визията, а не просто да вложи пари. Асен припозна себе си в идеята да промяним света", посочва Христо Ваташки.

Да обучиш пазара

Най-голямото изпитание за Bright Stock се оказва не стартирането на собствено производство, а пазарът. Христо е финансист, Димитър - инженер, но рязко им се налага да се превърнат в търговци. "В началото буквално буксувахме – откази отвсякъде, хората не проумяваха предимствата на хартиените опаковки и се притесняваха от цената. Трябваше да ги убеждаваме, че пестят време и косвени разходи", казва Ваташки и допълва: "Инвестираме много в реклама – обучителни клипове, снимки, участия в изложения. Причината е, че макар тези продукти да са добре познати в Западна Европа, в България все още не са широко приети. Наблюдаваме как се позиционират германските компании, какъв маркетинг правят, и се стремим да покажем, че можем да предложим не по-лошо, дори по-добро решение за нашия пазар", казва предприемачът.

Сблъсъкът с потребителските навици невинаги е лесен. "В социалните мрежи сме получавали коментари от сорта на "И във вестник мога да го опаковам" или "И тоалетна хартия върши същото". Това показва, че пазарът не е достатъчно подготвен. Нашата мисия е да променим именно тази нагласа.", допълва той. Днес двамата партньори са горди с постигнатото: "Нямаме еднократни купувачи. Всеки спечелен клиент се връща". Появата на конкуренти - имитатори също е доказателство, че са на прав път и ги стимулира да инвестират още по-сериозно в собственото им производство.

Планове за бъдещето

Въпреки че над 85% от продажбите са на вътрешния пазар, стратегическата цел на Bright Stock е ясна – разширяване в Европа. "Следващата ни стратегия е 21 европейски страни. Първо онлайн, после с местни дистрибутори", казва Христо Ваташки и допълва:"Виждаме се с 20–30 милиона оборот след 5–10 години. Това ни е таргетът".

А голямата мечта на двамата предприемачи е: "Като се каже био или еко опаковка, всеки да се сеща за нашето име. Един ден хората да си кажат: ‘Добре, че бяха те, за да променят начина на опаковане в България." Друга не по-малка цел - да не им се налага да работят по 18 часа на ден и да се прибират навреме при семействата си. Но това е цената на успеха: да развиваш бизнес с мисия изисква истинска отдаденост.