Стеснения по софийския бул. “Гоце Делчев" заради почистване на канализационен колектор

Участъци от бул. "България" до Южен парк по столичния булевард "Гоци Делчев" ще бъдат поетапно стеснявани в продължение на три месеца заради почистване на голям канализационен колектор, разположен по "Гоце Делчев". Дейностите на "Софийска вода" започват на 25 август, предупреждава дружеството и уверява шофьорите, че пъртоно платно няма да бъде затваряно на движението, но ще имат известно затруднение при преминаването.
Почистването, което ще продължи 90 дни, е изключително важно за нормалното функциониране на съоръжението, което отводнява прилежащите квартали. Предстоящите мащабни дейности ще осигурят безпрепятствената работа на колектора, което с оглед възможните екстремни природни явления е ключово и за превантивните дейности на дружеството, посочва концесионерът на софийското ВиК.
Дружеството се извинява на жителите и гостите на града за причиненото временно неудобство!
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.