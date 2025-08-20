Стеснения по софийския бул. “Гоце Делчев" заради почистване на канализационен колектор

Участъци от бул. "България" до Южен парк по столичния булевард "Гоци Делчев" ще бъдат поетапно стеснявани в продължение на три месеца заради почистване на голям канализационен колектор, разположен по "Гоце Делчев". Дейностите на "Софийска вода" започват на 25 август, предупреждава дружеството и уверява шофьорите, че пъртоно платно няма да бъде затваряно на движението, но ще имат известно затруднение при преминаването.

Почистването, което ще продължи 90 дни, е изключително важно за нормалното функциониране на съоръжението, което отводнява прилежащите квартали. Предстоящите мащабни дейности ще осигурят безпрепятствената работа на колектора, което с оглед възможните екстремни природни явления е ключово и за превантивните дейности на дружеството, посочва концесионерът на софийското ВиК.

Дружеството се извинява на жителите и гостите на града за причиненото временно неудобство!