"Стига лъжи!". Младите лекари подновиха протестите си докато ги чуят (Обновена)

Млади лекари, специализанти и студенти по медицина излязоха във вторник на нов протест срещу неизпълнените обещания на властта за по-достойни възнаграждения и условия на труд. С мотото "Стига лъжи" от инициативата "Бъдеще в България" подновяват протестите си, които започнаха през май месец тази година. И до днес младите медици не виждат реални усилия да се реши нито един от поставените от тях проблеми – нито за заплатите им, нито за условията за специализация. Исканията им са да получават 150% от средната заплата за страната или 3834 лева, както и да има прозрачни конкурси за специализация. В момента получават близо до минималната заплата и евентуално допълнително материално стимулиране, което обаче не е сигурно и казват, че ги държи в зависимост.

Младите лекари са категорични, че проявеното търпение към институциите и хората, от които зависят решенията на техните проблеми, вече се изчерпа, след като половин година от началото на протестите няма резултати.

Младите медици настояват за реални действия и то веднага и обвиняват управляващите в "празни обещания, мотаене, фиктивни промени и прехвърляне на топката".

Те призовават гражданите да подкрепят протеста им, защото се борят за бъдещето на България, за всеки един пациент и неговото благополучие.

След като изразят недоволството си от "свършената" работа на площада пред Министерството на здравеопазването, протестиращите ще се отправят на шествие до Орлов мост.

"Българската здравна система не се крепи на младите лекари. Те имат своите задължения, своите амбиции. Обучението не е по Закона за скачените съдове", заяви по-рано пред bTV здравният министър Силви Кирилов.

По думите му Министерството на здравеопазването не е финансово министерство.

Според младите лекари здравният министър бяга от отговорностите си.

“За нас е крайно притеснително, че 6 месеца само се говори, а в крайна сметка нищо не се прави по въпроса. Министърът на здравеопазването предложи едни формални промени в наредбата за специализациите, които по никакъв начин няма да помогнат на специализантите и да решат проблемите, които поставихме", добавят в позиция протестиращите.

В момента тече общественото обсъждане по тях, даже на сайта за общественото обсъждане хората не могат да си направят профил, за да го обсъдят, което е просто нелепо. В парламента в края на юли се създаде общ законопроект за възнагражденията, който беше отложен за септември. Като започна новият политически сезон беше създадена работна група, която уж трябваше да има 14-дневен срок за работа до 25 септември, а първото заседание на работната група беше на 26 септември. Сега удължиха тази работна група до края на октомври, а след това трябва да влезе и в здравната комисия, трябва след това да се гласува и в пленарна зала, което за нас дефинитивно означава, че не ни предвиждат в бюджета за 2026 г. Не вярваме, че като се приеме бюджет, после ще правят актуализация заради нас. Това е нещото, което ни кара да се чувстваме крайно обидени, защото имаше обещания да се свърши до края на юли, после имаше обещания да се случи за 1 януари 2026 г., но ние виждаме абсолютна липса на политическа воля да се направи нещо по въпроса”, коментира пред Mediapool Василена Димитрова, която е студентка по медицина и е един от лидерите на протеста.

Тя съобщи, че от инициативата “Бъдеще в България“ започват редовни протести и следващият ще бъде на 15 октомври. “Вече започваме редовни протестни действия, докато бъдем чути, които ще включват и демонстрации, защото явно медийният шум не е достатъчен, за да ни обърне внимание по-широката публика. Смятам, че след тези демонстрации ще ни чуят повече”, посочи Димитрова.

По думите ѝ всичко досега е било празни обещания и думи. “На всяка една от тези срещи се срещаме само за да се видим, да не се забравим. Говорим едни и същи неща и просто си губим времето”, коментира още тя.

По повод позицията на премиера Росен Желязков от миналата седмица, че е против заплатите на медиците да се обвързват със средната за страната, Димитрова заяви, че тя и колегите ѝ не я приемат: “В работната група също имаше аргументи от страна на синдикатите, че обвързването със средна работна заплата ще вдигне инфлацията и няма как ние да го искаме, че има директива 80% от бизнесите и сектора да бъдат покрити с колективно трудово договаряне (КТД). Ние сме наясно с това, обаче предвид факта, че в много други сектори са обвързани със средна работна заплата защо в нашия да не може?!”.

“Меко казано е обидно да ни казват: “За вас не може, обаче за всички други, на които вече им се случи – може”. Аз съм на мнение, че щом са го допуснали за други сектори, трябва да го допуснат и за нас. Иначе в самата работна група не се води конструктивен диалог. Просто всеки си говори каквото си знае - едно и също - в продължение вече на няколко месеца и няма никакъв напредък. Така опозицията си държи на техните предложения, които повече се доближават до нашите. Управляващата коалиция твърди, че това няма как да стане. Синдикатите са против, защото изключваме колективното трудово договаряне. Други пък са за. Съсловните организации също са с различно мнение. Абсолютно никакъв напредък”, посочи Димитрова.

Попитана какви според нея са причините да няма напредък, Димитрова заяви: “Чухме много неща. Включително, че имало неформална заповед да не ни се помага. Нямам представа от кого, но го чух. Естествено, чух и аргумента, че просто няма пари. Министерството на финансите не идва на нито една от тези срещи и няма становище по въпроса, въпреки че е канено. Което също е доста обидно, защото 6 месеца не можаха да си направят труда да направят становище и това ни навежда на мисълта, че основният проблем са парите. Няма пари, няма как да го вместят в бюджета и просто се крият и чакат да свърши”.

За тези 6 месеца младите лекари бяха пратени да работят в Сицилия от депутата от ИТН Тошко Йорданов, който заяви, че ще си внесем специалисти от други държави, "които ще работят за 500 долара щастливи, колкото може да си позволи държавата". Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пък заяви, че пари за младите лекари ще има, когато българите спрат да ходят в Гърция.