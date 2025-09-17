Сто и двадесет блока в София остават без топлоснабдяване до края на годината

Цели деветдесет дни, шестдесет от които ще са студени, без топла вода и без парно остават 120 блока в столичния квартал "Дружба-2" "поетапно", след като от "Топлофикация София" решиха да правят текущ ремонт на мрежата си във втора, трета, четвърта и пета част на един от най-големите квартари на София.
Снабдяването на тези абонати ще спре в 9 часа на 2 октомври и ще бъде възобновено чак в 20 часа на 30 декември 2025 г.
От потъналото в дългове общинско дружество обясниха, че това се налагало заради "зачестилите аварии и изключително влошеното техническо състояние на съществуващата мрежа, която е на над 35 години". "През последният отоплителен сезон постъпиха множество сигнали за некачествено топлоподаване и нанесени материални щети, което прави ремонта наложителен и неотложен", допълват от предприятието.
Отам заявиха пред Mediapool, че топлоснабдяването ще бъде спряно за всички тези жилищни сгради на 2 октомври, но очакванията са те да останат за различен период от време без топла вода и парно. Дружеството обаче не можело да се ангажира с точен график в коя част колко дълго няма да има топлоснабдяване. Възможно било също така да има временно възстановяване на услугата в тези 90 дни, тъй като щяло да се работи на участъци.
На въпрос защо ремонтът не е направен през лятото, при положение, че от миналата есен е ясно, че там има сериозни проблеми и такъв е необходим, от топлофикацията отвърнаха, че е трябвало да се проведат обществени поръчки за възлагането на дейностите и едва сега било възможно да се започнат те.
"В рамките на ремонта ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения. За да се минимизират неудобствата за потребителите, ще се работи поетапно. На отклоненията ще бъде монтирана спирателна арматура, позволяваща при наличие на техническа възможност, временно възстановяване на топлоподаването към някои абонати, докато се работи по други обекти", пише в съобщението на дружеството
То обяснява, че било положило "значителни усилия да се справи със собствени сили, но обемът на необходимите дейности изисква допълнителен ресурс и време".
Уверява също така, че е създадена организация за възможно най-бързо завършване на отделните участъци и ще се положат максимални усилия прекъсването да бъде по-кратко от първоначално обявеното.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
7 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Та... колко струва апартамент в панелка у Софето? €2000-3000/м2? Вие сте изкукуригали.
На съветско парно отопление - ще се вмиришете, та прокиснете в европейската столица .... София.
Остана сега да спрат тока и водата. Ясно е че на топлофикация вече не може да се разчита.
Нормално за Азиатски Булгаристан. Все пак трети свят, мизерия, фекалии, простолюдие
Мразя ги! Само простотии..
След бай Тошо е каткто преди него ,няма да имат къде да се изкъпят "демократите" :/
Павела Митова: Купуваме руски газ от посредници с 40% надценка и руско ядрено гориво, брандирано като френско
Автор: бТВ 16 Sep 2025
„След като няма да купуваме руски газ, тогава не трябва да го купуваме от посредници с 30–40% по-скъп“, заяви Павела Митова от ИТН и председател на енергийната комисия в Народното събрание. Според нея ЕС провежда лицемерна политика, която изкуствено товари икономиките на страните членки.
Свързани текстове: Делян Добрев пред "Гласове": Схемата на "Промяната" …
да купува по-скъп газ чрез посредници ни е струвала по 200 млн. на месец
Когато Европейският съюз налага определен тип санкции, както са например за внасянето на руски газ, тези санкции трябва да бъдат такива, които да не могат да бъдат заобикаляни, каза Митова.
„В случая имаме предпоставки, с които тези санкции се заобикалят от посредници, които, разбира се, покачват цената. И всъщност ние всички можем да си кажем в Европейския съюз: да, ние не внасяме руски газ, ние внасяме някакъв газ от посредници, който не знаем какъв е. Освен ако, разбира се, Путин не реши да го оцвети в някакъв цвят, да го пусне в тръбата, тогава най-вероятно ще имаме доста сериозен политкоректен проблем. Но в случая, да, смятам, че ние изкупуваме руски газ през посредници.“
По думите ѝ това повишава цената на продукта и на суровината, която би могла да се доставя по дългосрочните договори, с 30–40%.
„И това е лицемерие. След като няма да купуваме руски газ, то тогава не трябва да купуваме руски газ. Ако това е решението на Европейския съюз…“
Митова подчерта, че България внася и руско ядрено гориво, което се пакетира във Франция, а след това се нарича френско.
„Защото така ни е по-угодно. Всичко това аз намирам за една лицемерна политика на Европейския съюз, който ясно трябва да си зададе много въпроси. По-голяма част от тези въпроси ги поставя Марио Драги и в доклада си.“
Тя заяви, че ЕС трябва ясно да формулира целите си и че има „някакво раздвижване в правилната посока“.
„Защото ако продължаваме да се движим по същия начин, в който ние загробваме собствените си икономики, поставяйки ги под въпрос заради една или друга идеологическа насоченост – просто ей така, заради в случая либералната идеология за Зелената сделка, например, или заради хуманитарните ни разбирания за правилно, лошо и добро в случая с Украйна и Русия – тогава ние най-вероятно няма да изплуваме на геополитическата сцена като силен играч.“
Митова бе категорична, че проблемът засяга цяла Европа.
„Мисля, че Зелената сделка се доказва като една нефункционираща политика. Самият ѝ замисъл е правен през други времена, в които не сме били поставени в тази геополитическа ситуация. Затова смятам, че в момента тя трябва да бъде ревизирана. Защото нашата икономика – и нашата, имам предвид на Европейския съюз – остава на заден план.“
Тя изтъкна, че Европа не е конкурентоспособна, а индустриите изнасят производствата си извън Съюза.
„Аз помня, че бяхме в процес на предоговаряне на параметрите по този договор с Русия, след което бяха започнали, разбира се, военните действия в Украйна. Трябваше да бъдат намерени алтернативи. Не смятам, че алтернативата на това да купуваш руски газ на определена цена е да купиш руски газ 30% по-скъпо и да финансираш режима.“
По думите ѝ доставките трябва да идват от различни източници, като България вече има възможности с LNG и терминалите.
„И смятам, че тези неща трябва да бъдат казвани. Защото не може ние да се смятаме за много добри хора, които защитават Украйна, и в същото време да финансираме всячески режима на Путин, като казваме, че не го правим. А за всичко това да плащат нашите икономики, българските граждани. Мисля, че това е изключително политическо лицемерие.“
Източник: бТВ