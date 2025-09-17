 Прескочи към основното съдържание
Сто и двадесет блока в София остават без топлоснабдяване до края на годината

7 коментара
Сто и двадесет блока в София остават без топлоснабдяване до края на годината

Цели деветдесет дни, шестдесет от които ще са студени, без топла вода и без парно остават 120 блока в столичния квартал "Дружба-2" "поетапно", след като от "Топлофикация София" решиха да правят текущ ремонт на мрежата си във втора, трета, четвърта и пета част на един от най-големите квартари на София.

Снабдяването на тези абонати ще спре в 9 часа на 2 октомври и ще бъде възобновено чак в 20 часа на 30 декември 2025 г.

От потъналото в дългове общинско дружество обясниха, че това се налагало заради "зачестилите аварии и изключително влошеното техническо състояние на съществуващата мрежа, която е на над 35 години". "През последният отоплителен сезон постъпиха множество сигнали за некачествено топлоподаване и нанесени материални щети, което прави ремонта наложителен и неотложен", допълват от предприятието.

Отам заявиха пред Mediapool, че топлоснабдяването ще бъде спряно за всички тези жилищни сгради на 2 октомври, но очакванията са те да останат за различен период от време без топла вода и парно. Дружеството обаче не можело да се ангажира с точен график в коя част колко дълго няма да има топлоснабдяване. Възможно било също така да има временно възстановяване на услугата в тези 90 дни, тъй като щяло да се работи на участъци.

На въпрос защо ремонтът не е направен през лятото, при положение, че от миналата есен е ясно, че там има сериозни проблеми и такъв е необходим, от топлофикацията отвърнаха, че е трябвало да се проведат обществени поръчки за възлагането на дейностите и едва сега било възможно да се започнат те.

"В рамките на ремонта ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения. За да се минимизират неудобствата за потребителите, ще се работи поетапно. На отклоненията ще бъде монтирана спирателна арматура, позволяваща при наличие на техническа възможност, временно възстановяване на топлоподаването към някои абонати, докато се работи по други обекти", пише в съобщението на дружеството

То обяснява, че било положило "значителни усилия да се справи със собствени сили, но обемът на необходимите дейности изисква допълнителен ресурс и време".

Уверява също така, че е създадена организация за възможно най-бързо завършване на отделните участъци и ще се положат максимални усилия прекъсването да бъде по-кратко от първоначално обявеното. 

Топлофикация ремонт парно топла вода аварии
  1. простакa
    #7

    Та... колко струва апартамент в панелка у Софето? €2000-3000/м2? Вие сте изкукуригали.

  2. простакa
    #6

    На съветско парно отопление - ще се вмиришете, та прокиснете в европейската столица .... София.

  3. dimitargeorgiew
    #5

    Остана сега да спрат тока и водата. Ясно е че на топлофикация вече не може да се разчита.

  4. Libertarian
    #4

    Нормално за Азиатски Булгаристан. Все пак трети свят, мизерия, фекалии, простолюдие

  5. dimitargeorgiew
    #3

    Мразя ги! Само простотии..

  6. кр
    #2

    След бай Тошо е каткто преди него ,няма да имат къде да се изкъпят "демократите" :/

  7. т€еритория на Мики Маус
    #1

