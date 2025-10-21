"Стоим на прага на пълен авторитаризъм". "Социалдемократи" напусна коалицията около БСП

Политическо движение "Социалдемократи" напуска участващата в управлението коалиция "БСП – Обединена левица" и се обяви срещу участието на Делян Пеевски и "ДПС-Ново начало" във властта.

"Бойко Борисов предложи - отново разпореждайки - включването на партията на Делян Пеевски пряко в управлението на страната, а БСП прие това безусловно и без консултации с коалиционните си партньори. Ние заявяваме категорично: не можем да седнем на една маса със задкулисието. Не желаем да участваме, нито пряко, нито косвено, в подобно преформатирано управление на България", се казва в позиция на политическата сила, която критикува остро поведението на БСП след гневния монолог на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и липсата на реакция от социалистите след искането му за оставката на Наталия Киселова от поста председател на Народното събрание.

"Вчера задкулисието направи лек опит за отстъпление, след като Делян Пеевски обяви, че партията му ще подкрепя управлението, без да участва в него. Това е резултат от страха, че прекалената демонстрация на власт и зависимости поражда сериозно обществено недоволство. Но този маньовър не променя нищо по същество – задкулисието продължава да дирижира българската политика в пълен обем, макар и вече с привидна сдържаност", добавят от формацията.

От "Социалдемократи" добавят, че остават с надеждата, че "един ден в България ще съществува истинска, чиста, принципна и единна левица, свободна от зависимости и задкулисни влияния".

"Задкулисието у нас владее почти всички лостове на властта. Неговите пипала се простират от институциите, през голяма част от партиите, до медиите. Решенията се вземат авторитарно и извън институционалния и правов ред. Демокрацията е смазана, свободата на словото е притисната в ъгъла, а страхът е обхванал голяма част от обществото. Изборите вече открито се купуват. Съпротивителните сили в държавата, политическите партии и обществото отслабват с всеки изминал ден", пише още в позицията на политическата сила.

"Стоим на прага на пълен авторитаризъм, маскиран като демокрация. Дали ще го допуснем – зависи единствено от българските граждани", посочват от партията.

На пресконференция в БТА лидерът на "Социалдемократи" Елена Нонева обяви, че от партията ѝ днес официално са уведомили "БСП-Обединена левица" за решението си да напуснат коалицията.

"Мисля, че на всички стана ясно, че държавата не се управлява от мандатоносителя, не се управлява от управляващата коалиция, а се управлява от господин Пеевски", каза Нонева и допълни, че "задкулисието, което явно доскоро надничаше отнякъде и беше дълбоко скрито, вече реши да излезе наяве и да управлява страната така както на него му харесва".

Тя добави, че "България върви към диктатура", а промяната в настоящя политически пейзаж зависи от гражданите.

"Нашата партия няма място повече в тази коалиция, защото не е част реално от управлението на страната", каза тя и добави, че изборите в Пазарджик "промениха коренно политическата обстановка в страната и всъщност показаха истинското лице на партиите, които в момента управляват страната".

"Видяхме един много арогантен тон, който не трябва да бъде към председателя на Народното събрание. В случая няма значение как се казва той, дали е госпожа Киселова, дали е Иванова", коментира Нонева.

"Пролича и отношението на управляващите в лицето на господин Борисов към председателя на Народното събрание", допълни тя по повод поисканата от Борисов смяна на Киселова, която е депутат от БСП.

"Тя (Киселова – бел.ред.) е представител на гражданската квота т.е. отношението на управляващите към гражданите е унизително, поставено в подчинение и ако не се изпълняват решенията, които искат управляващите, вече виждаме какво се случва – или някои отиват в затвора, или пък вървят с други методи на саморазправа", каза още Нонева.

Тя подчерта, че "БСП-Обединена левица" "вместо да защити председателя на Народното събрание, изпадна в дълбоко мълчание", а въпросът за Киселова не е бил поставен за разглеждане в коалицията, въпреки че миналата седмица е имало заседание на формацията.