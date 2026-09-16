Столична община изготвя планове за улица, паркинг и подстанция на Националната детска болница

Столичната община обяви в сряда, че вече е отчуждила 14 имота за изграждането на улица към бъдещата Национална детска болница и е платила обезщетенията за тях, работи се по още седем терена, както и по подробните устройствени планове (ПУП) за улицата, за голям паркинг с подземна връзка със сградата и за електрозахранването на здравното заведение. Извършват се и предварителните проучвания за довеждащата инфраструктура и връзката ѝ със Софийския околовръстен път, допълва се в прессъобщението от "Московска" 33.
Направление "Градско планиране и развитие" работи по три подробни устройствени плана, пряко свързани с достъпа и функционирането на бъдещата болница, съобщи главният инженер на направлението инж. Деляна Сеченска, цитирана в прессъобщението.
Първият предвижда удължаване на съществуващата задънена улица от Околовръстния път до терена на болницата, с което да бъде осигурен необходимият достъп до лечебното заведение.
Вторият е за обособяването на голям паркинг срещу болницата, при ул. "Харманлийско въстание", с подземна връзка към нея, което трябва да осигури допълнителни места за автомобилите на пациенти и посетители.
Третата процедура е за електрическата подстанция, необходима за бъдещата болница.
Устройственият проект вече е готов, изготвени са необходимите оценки и се работи по уреждането на собствеността с оглед приключване на процедурата с одобряване на ПУП.
Успоредно с устройствените и отчуждителните процедури Столична община чрез ОП "София-проект" извършва предварителни проучвания за връзките на довеждащата улична мрежа със Софийския околовръстен път и със съществуващата инженерна инфраструктура, съобщават още от общината.
Направено е геодезическо заснемане на достъпните и нечастни имоти. Вече са изискани и събрани изходни данни от експлоатационните дружества и се анализира териториалното обезпечаване на бъдещата улична и инженерна инфраструктура.
Достъпът до Националната детска болница е технически свързан с окончателните решения по проекта за Западната дъга на Софийския околовръстен път. Изграждането ѝ е от стратегическо значение както за свързаността на София, така и за осигуряването на бърз достъп до бъдещата болница.
"Общината подкрепя усилията на МРРБ за завършване на липсващите участъци от Околовръстния път и ще продължи активно да изпълнява своите ангажименти. Околовръстният път е важен не само защото ще съкрати времето за пътуване и ще намали вредните емисии, но и защото ще осигури бързи трасета до Националната детска болница", заяви заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов.
Очаква се изграждането на Западната дъга да спести средно до 30 минути време за пътуване в посока. Данните са базирани на средното време за изчакване в пиковите часове на съществуващите кръстовища в участъка, през който преминават над 30 000 превозни средства на денонощие.
"Националната детска болница е обща кауза и обща отговорност. Столична община придвижва едновременно устройственото планиране, отчужденията и подготовката на довеждащата инфраструктура, така че решенията, които зависят от града, да не бъдат причина за забавяне на проекта", заявяват от кметството.
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