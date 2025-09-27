Столична община организира гледане на финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски“

Столичани и гости на града ще могат да гледат заедно на живо финала на Световното първенство по волейбол, в който българският национален отбор ще се бори за световната титла.
Събитието ще се проведе на 28 септември (неделя) от 13:30 ч. на на площад "Св. Александър Невски".
То е по инициатива на кмета Васил Терзиев и е със свободен вход. За всички присъстващи Столична община осигурява голям екран с професионално озвучаване, шатри, както и необходимите мерки за безопасност, така че феновете да могат да се насладят на спортния празник спокойно и заедно.
"След 55 години България отново е на финал и този исторически момент заслужава да бъде преживян от цяла София като един голям отбор. Каня всички – млади и големи – да излезем заедно и да дадем заедно на нашите лъвчета енергията, която заслужават“ заяви кметът на София.
От екипа на Терзиев канят всички да дойдат “с приятели, семейството, флаг, дъждобран (без чадъри) и най-важното – добро настроение!”
Столична община изказва специална благодарност на всички партньори и съмишленици, които с големи сърца и в кратък срок се включиха, за да бъде подсигурено всичко необходимо за това празнично и емоционално събитие.
