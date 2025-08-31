Столична община осигурява допълнителни автобуси за празника на Витоша

Планината Витоша ще бъде център на две значими събития в неделя – честването на 130 години организирано туристическо движение в България с традиционния поход до Черни връх, организиран от Българския туристически съюз, както и състезанието по планинско бягане "Витоша рън 2025".

Витоша е една от най-ценните природни дадености на София и приоритет за Столична община е развитието на достъпа до нея, така че повече хора да могат да я посещават целогодишно. В рамките на инициативата "Визия за Витоша" общината работи за създаване на по-добра инфраструктура и условия за туризъм и спорт в планината.

Във връзка с очаквания засилен туристически поток Столична община и Центърът за градска мобилност осигуряват допълнителни автобуси по линия 66 (Софийски зоопарк – хижа "Алеко"), които ще се движат по разписание.

Екипи на ЦГМ ще бъдат разположени на терен и при необходимост ще осигуряват допълнителни превозни средства. Екипи на Общинска полиция и "Пътна полиция" към СДВР ще подпомагат организацията на движението и паркирането.

Паркирането ще бъде разрешено само от дясната страна на пътя от хотел "Морени" към кв. "Драгалевци". Не се препоръчва спиране в завоите на планинския път, за да се избегнат затруднения и рискове за безопасността.

Основни автобусни линии към Витоша:

• Линия 66 – Софийски зоопарк → хижа "Алеко"

• Линия 61 – НДК (Моста на влюбените) → Златните мостове

• Линия 63 – бул. "Цар Борис III" (кръст. с бул. "Акад. Иван Евстатиев Гешов") → Златните мостове.

Президентът ще се включи в похода към Черни връх

Президентът Румен Радев ще участва в един от трите лъча на похода към Черни връх. Юбилейните чествания са под патронажа на държавния глава и неделя е техният заключителен ден, съобщиха от БТС.

Радев ще се включи в 10:25 часа от хижа "Алеко" в похода до подножието на Черни връх. Той ще приветства участниците в похода и ще връчи Почетния знак на президента на председателя на БТС Венцислав Венев. Президентът ще отличи със златен медал "Алеко Константинов" туристически дружества от Русе, Стара Загора и Велико Търново за техния принос към организираното туристическо дружество в България, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Президентът ще присъства и на традиционния Национален туристически събор на Черни връх. За участие в събора, който започва в 12:00 ч., се очаква хиляди туристи да изкачат върха по три лъча на похода - от с. Железница, м. Златни мостове и х. "Алеко", посочват от БТС.

Преди това, в 11:00 ч. представители на Столичната библиотека ще открият щанд с "Библиобуса" пред х. "Алеко", а около 11:15 ч. се очаква финиширане на първите състезатели от състезанието по планинско бягане "Витоша рън 2025" от НДК до Черни връх.

В програмата на Националния туристически събор са включени награждаване на заслужили туристи и дружества, теглене и връчване на награди на регистрирани участници в Националното движение "Покорили на 10-те планински първенци", концерт на туристически хорове от страната и музикално-артистична програма.

Честванията на 130 години от началото на организирания туризъм в България започнаха на 27 август с тържествено поднасяне на цветя на паметната плоча пред Народния театър "Иван Вазов", откъдето е тръгнал първият организиран поход към Черни връх, а по-късно през деня във Военния клуб в София се състоя официалното откриване на юбилейната програма.