Столична община осигурява допълнителни автобуси за празника на Витоша

Планината Витоша ще бъде център на две значими събития в неделя – честването на 130 години организирано туристическо движение в България с традиционния поход до Черни връх, организиран от Българския туристически съюз, както и състезанието по планинско бягане "Витоша рън 2025".
Витоша е една от най-ценните природни дадености на София и приоритет за Столична община е развитието на достъпа до нея, така че повече хора да могат да я посещават целогодишно. В рамките на инициативата "Визия за Витоша" общината работи за създаване на по-добра инфраструктура и условия за туризъм и спорт в планината.
Във връзка с очаквания засилен туристически поток Столична община и Центърът за градска мобилност осигуряват допълнителни автобуси по линия 66 (Софийски зоопарк – хижа "Алеко"), които ще се движат по разписание.
Екипи на ЦГМ ще бъдат разположени на терен и при необходимост ще осигуряват допълнителни превозни средства. Екипи на Общинска полиция и "Пътна полиция" към СДВР ще подпомагат организацията на движението и паркирането.
Паркирането ще бъде разрешено само от дясната страна на пътя от хотел "Морени" към кв. "Драгалевци". Не се препоръчва спиране в завоите на планинския път, за да се избегнат затруднения и рискове за безопасността.
Основни автобусни линии към Витоша:
• Линия 66 – Софийски зоопарк → хижа "Алеко"
• Линия 61 – НДК (Моста на влюбените) → Златните мостове
• Линия 63 – бул. "Цар Борис III" (кръст. с бул. "Акад. Иван Евстатиев Гешов") → Златните мостове.
Президентът ще се включи в похода към Черни връх
Президентът Румен Радев ще участва в един от трите лъча на похода към Черни връх. Юбилейните чествания са под патронажа на държавния глава и неделя е техният заключителен ден, съобщиха от БТС.
Радев ще се включи в 10:25 часа от хижа "Алеко" в похода до подножието на Черни връх. Той ще приветства участниците в похода и ще връчи Почетния знак на президента на председателя на БТС Венцислав Венев. Президентът ще отличи със златен медал "Алеко Константинов" туристически дружества от Русе, Стара Загора и Велико Търново за техния принос към организираното туристическо дружество в България, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Президентът ще присъства и на традиционния Национален туристически събор на Черни връх. За участие в събора, който започва в 12:00 ч., се очаква хиляди туристи да изкачат върха по три лъча на похода - от с. Железница, м. Златни мостове и х. "Алеко", посочват от БТС.
Преди това, в 11:00 ч. представители на Столичната библиотека ще открият щанд с "Библиобуса" пред х. "Алеко", а около 11:15 ч. се очаква финиширане на първите състезатели от състезанието по планинско бягане "Витоша рън 2025" от НДК до Черни връх.
В програмата на Националния туристически събор са включени награждаване на заслужили туристи и дружества, теглене и връчване на награди на регистрирани участници в Националното движение "Покорили на 10-те планински първенци", концерт на туристически хорове от страната и музикално-артистична програма.
Честванията на 130 години от началото на организирания туризъм в България започнаха на 27 август с тържествено поднасяне на цветя на паметната плоча пред Народния театър "Иван Вазов", откъдето е тръгнал първият организиран поход към Черни връх, а по-късно през деня във Военния клуб в София се състоя официалното откриване на юбилейната програма.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.