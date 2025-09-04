Столичната община получи два имота от областната управа - за детска градина и "зелен ринг"

Областната администрация на София е прехвърлила два държавни имоти на Столичната община за изграждане на детска градина и развитие на евентуалния бъдещ зелен ринг, съобщиха от прессцентъра на областната управа
И двата имота са на територията на столичния квартал „Изгрев“, а единият е с цел изграждане на нова детска градина в квартала.
"Държавата и местната власт трябва да работят заедно за осигуряване на качествена образователна и социална среда за най-малките“, каза областният управител Стефан Арсов, цитиран в прессъобщението.
Другият имот е за реализацията на проекта на зеления ринг на София, който цели да свързва паркове, обществени пространства и квартали.
"С тези стъпки ние не само решаваме конкретни проблеми на гражданите, но и градим по-зелена, устойчива и приятна София за всички. Инвестициите в образованието и в екологичната инфраструктура вървят ръка за ръка", коментира Арсов.
Преди седмица стана ясно, че областният управител е подписал заповедта за прехвърлянето на два имота в район "Изгрев". На мястото на държавния имот ще се изгради нова детска градина за 15 групи. В района се очаква и реализацията на първия етап от проекта „Зелен ринг София", който да свърже гара "Пионер" с ВТУ "Тодор Каблешков".
Тогава районният кмет на "Изгрев" Делян Георгиев приветства новината с публикация във Facebook и обяви, че районната администрация е готова веднага да започне строежа на детската градина, защото "имат предвидено финансиране от Столична община, проведена обществена поръчка и готовност за работа".
След като списъкът с близо 4400 държавни имоти за продажба беше разгласен от блогъра и активист Боян Юруков, общински съветници от "Демократична България" призоваха кмета на София Васил Терзиев да поиска от държавата десетина имоти, които да бъдат прехвърлени на общината. В тях беше включен и терен, който да бъде част от бъдещия зелен ринг на столицата.
