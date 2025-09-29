Столичната община ще махне кривата пешеходна пътека на ул. "Солунска", няма общо с нея

Иновативна, крива пешеходна пътека, която минава по диагонал се появи на кръстовищата на софийските улици "Солунска" и "Княз Борис I". "Артистичната" пътека обаче не е дело на местната власт, съобщиха от Столичната община.

Oт администрацията на кмета заявиха, че направеното маркиране по диагонал нито е възлагано от общината, нито отговаря на нормативните изисквания и стандарти за полагане на пешеходни пътеки.

От Столичната община ще възложат премахване на маркировката, като ще бъде подаден сигнал и към полицията за неправомерната дейност. Информация кой и как е начертал артистичната пешеходна пътека няма.