Столичните училища сами ще решават дали да учат на 17 септември

Училищата в София тази година сами ще решават дали децата ще учат на празника на столицата на 17 септември. В сряда кметът Васил Терзиев е изпратил писмо до директорите на столичните училища, с което ги приканва да се включат в отбелязването на празника на София.

"На 17 септември отбелязваме Денят на София и вярвам, че този празник, непосредствено след началото на учебната година, трябва да бъде специален за директорите, учителите и учениците, но по начин, който не носи допълнително напрежение за екипите Ви и за родителите", посочва Терзиев в писмото си.

По думите му Столичната община е подготвила списък със събития, в които учениците биха могли да се включат. Програмата за празника включва различни творчески работилници, изложби и постановки и различни спортни събития. Децата могат да разгледат общинските музеи и галерии, като голяма част от тях ще работят със свободен вход.

Директорите на столичните училища ще имат възможност да се запознаят със събитията и да решат дали денят да бъде учебен, или не.

"Ако Вие и екипите Ви, след като се запознаете с програмата за празника, решите да се възползвате от предложените събития, може да обявите 17 септември за неучебен, но присъствен ден, или да се присъедините след учебните занятия. Можете да отбележите Денят на София и с инициативи, организирани от Вас. Вярвам, че и в този ден имаме обща кауза - да направим така, че децата на София да опознаят по-добре и обикнат повече любимия ни град", пише Терзиев в писмото си.

Преди година кметът обяви 17 септември за присъствен, но неучебен в края на работния ден на 16 септември. Съобщението на кмета предизвика хаос сред родители и училите.

Впоследствие част от училищата в София обявиха, че децата ще имат часове, както е планирано, но няма да учат. Други извикаха децата за по час-два, а трети направо обявиха, че 17 септември е присъствен за учителите, но учениците трябва да си останат вкъщи. Заради хаоса последва и публично извинение от Терзиев.