Столичното предприятие "Паркове и градски градини" има нов директор

Столичното общинско предприятие "Паркове и градски градини" има нов директор. Дружеството, което отговаря за поддръжката на парковете в София, вече се ръководи от Илияна Илиева. Това съобщиха от пресцентъра на общината в петък.
"Промяната е част от стратегията на общинското ръководство за реформиране и модернизиране на процесите по поддръжка на градската среда", казват от общината.
От Столична община посочват, че професионалният опит на Илияна Илиева съчетава практически опит в областта на озеленяването с ключови административни и ръководни умения. В продължение на повече от 10 години е била административен ръководител, като е отговаряла за управлението на екипи, договори, финансовия контрол и цялостната организационна дейност. Има и над пет години опит в озеленяването като технически ръководител на поддръжката на зелени площи.
Основните цели, поставени от новия директор, са въвеждане на строг контрол върху договорите и работата на външните изпълнители, както и цялостна реформа на структурата за повишаване на ефективността.
Сред приоритетите са още модернизация на процесите и увеличаване на капацитета за работа с нова техника, което ще позволи постигането на по-добри резултати и по-кратки срокове. Планирани са също пълен одит на съществуващите договори и инвентаризация на имуществото с цел предотвратяване на злоупотреби.
Илияна Илиева поема ръководството на "Паркове и градски градини", след като през август кметът освободи предишния директор арх. Милена Васева.
