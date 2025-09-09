Стотици холивудски актьори и продуценти бойкотират израелски филмови институции

Над 1800 актьори, творци и продуценти, включително някои холивудски звезди, подписаха декларация, в която се ангажират да не работят с израелски филмови институции, които считат за съучастници в издевателствата над палестинците от страна на Израел.

Според декларацията израелските филмови институции са се ангажирали с "прикриване или оправдаване" на злоупотребите срещу палестинците. В нея се отбелязват оценките на множество експерти по правата на човека и учени, че войната на Израел в Газа представлява геноцид. Сред подписалите са актьорите Оливия Колман, Ема Стоун, Марк Руфало, Тилда Суинтън, Риз Ахмед, Хавиер Бардем и Синтия Никсън, както и други.

"Вдъхновени от "филмовите творци, обединени срещу апартейда", които отказаха да прожектират филмите си в Южна Африка по време на апартейда, ние се ангажираме да не прожектираме филми, да не се появяваме във филми и да не работим по никакъв друг начин с израелски филмови институции – включително фестивали, кина, телевизионни компании и продуцентски компании – които са замесени в геноцид и апартейд срещу палестинския народ", се казва в декларацията, цитирана от БТА.

В нея се посочва, че тя не призовава никого да спре да работи с израелски лица, а вместо това "призивът е към филмовите работници да откажат да работят с израелски институции, които са съучастници в нарушенията на човешките права от страна на Израел".

Правителството на Израел вече отхвърли призивите за бойкот срещу израелски институции като дискриминационни. Израел казва, че действията му в Газа представляват "самоотбрана" след атаката от октомври 2023 г. на палестински бойци от "Хамас" срещу Южен Израел, при която 1200 души бяха убити и над 250 души бяха взети за заложници, според израелски данни.

Последвалата атака на Израел срещу Газа отне живота на десетки хиляди хора, принуди цялото население на Газа да се мести от едно на друго място в анклава и предизвика криза с глада.

Миналата седмица филмът "Гласът на Хинд Раджаб" за петгодишно палестинско момиче, убито от израелските сили в Газа през 2024 г. породи бурни овации на филмовия фестивал във Венеция. Брад Пит и Хоакин Финикс бяха сред изпълнителните продуценти на филма, спечелил и наградата "Сребърен лъв" на фестивала.