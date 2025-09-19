Стоян Денчев беше увековечен с паметник в двора на УниБИТ

Дългогодишният бивш ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) Стоян Денчев се сдоби приживе със склуптора в двора на висшето училище. Склупторната композиция “Професорът“ – символ на знанието, приемствеността и човечността е била открита на тържествена церемония на 16 септември, съобщиха от учебното заведение.

“Композицията съчетава пейка и статуя, посветена на проф. Стоян Денчев – дългогодишен преподавател, визионер и общественик, който превърна УниБИТ в университет с европейско лице и международно признание”, посочват от УниБИТ.

Събитието е събрало преподаватели, студенти, гости и приятели на университета, които са изразили своята признателност към делото и личността на проф. Денчев. “Бяха отправени вдъхновяващи думи и символичен подарък – юбилейното фототипно издание на Славейковата Библия, като знак за принос към науката, образованието и културната памет”, информират още от УниБИТ.

Събитието е съизмеримо с кръщаването на Факултета по обществено здраве на Медицинския университет в София приживе на неговия създател и дългогодишен декан проф. Цекомир Воденичаров, чиято дъщеря Александрина Воденичарова го наследи в последствие начело на факултета.

Освен дългогодишен ректор на библиотекарския университет, Денчев е бивш вицепрезидент на"Мултигруп" и бе разкрит от Комисията по досиетата като бивш агент във Второ главно управление на Държавна сигурност (контраразузнаването) под псевдоним Симеонов. Работил е там до 1990 г., когато е снет от действащия оперативен отчет.

Следва групировката "Мултигруп" на бизнесмена Илия Павлов, който беше застрелян през 2003 г., на която Денчев е вицепрезидент в последните години от съществуването ѝ.

Името му е свързано и с ДПС, чийто депутат е в 37-то НС.

През деветдесетте години Денчев заема държавни постове - в администрацията на Министерския съвет при правителствата на Димитър Попов и Филип Димитров, издига се до главен секретар на МС в правителството на Любен Беров (създадено с мандата на ДПС), става посланик във Финландия, почетен консул на Оман в България.

Негова е заслугата полувисшият институт по библиотекознание, превърнал се в Колеж по библиотекознание и информационни технологии през 2010 г. (по време на правителството на Бойко Борисов) да стане Университет по библиотекознание и информационни технологии, чийто ректор е от времето, когато все още това е колеж.

По повод 70-годишния си юбилей през 2023 г. Денчев беше удостоен от президента Румен Радев с почетния знак на президента, а служебният министър на културата Найден Тодоров му връчи най-високия почетен знак на Министерството на културата "Златен век – огърлие".