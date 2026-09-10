Страни от НАТО са открили на руски подводници секретно оръжие за диверсии

САЩ, Великобритания и Норвегия са открили през пролетта на 2026 г. в Арктика руски подводници, които са отработвали използването на секретно оръжие за извършване на диверсии, съобщиха пред Reuters двама западни представители. По думите им операцията е провеждана в района на архипелага Шпицберген и е била организирана от Главното управление за дълбоководни изследвания (ГУГИ) към руското Министерство на отбраната.

По-специално, с помощта на дълбоководни апарати руските военни са изпитвали технология, способна да извежда от строя подводни кабели, без да оставя следи. Намесата на страните от НАТО не е позволила на руските военни да завършат действията си. В крайна сметка те са напуснали района, отбелязват източниците.

Според събеседниците на агенцията кабелите не са били повредени, тъй като ученията са били насочени към моделиране на използването на технологията в случай на конфликт с НАТО. Представителите са отказали да разкрият принципа на действие на технологията.

Междувременно британските и норвежките власти са предали на Русия резултатите от своето разследване, за да демонстрират, че са наясно с новата технология. По думите на западните представители по този начин те са се надявали да накарат Москва да се откаже от използването ѝ.

"В хода на нашата съвместна операция ясно дадохме на Русия да разбере, че няма да може да действа тайно", подчерта норвежкият министър на отбраната Торе Сандвик. Той предупреди, че всеки опит за атака срещу критична инфраструктура на НАТО "ще бъде открит и ще има последствия".

Особено внимание съюзниците отделят на два подводни оптични кабела с дължина около 1400 км всеки, които свързват Шпицберген с континентална Норвегия. Те преминават на дълбочина до 2700 метра и пренасят големи обеми данни от SvalSat — най-голямата в света наземна станция за спътникови комуникации, която е част от мрежата Near Space Network на NASA.

Освен това Норвегия планира до 2028 г. да прокара нов оптичен кабел, който ще свързва Шпицберген и остров Ян Майен с континенталната част на страната.

От 2023 г. насам свързани с Русия кораби все по-често преминават бавно над кабели, тръбопроводи и други обекти или в непосредствена близост до тях, за да определят местоположението им. Подобна дейност е получила названието "дрейфуване".

По данни на компанията Windward през 2025 г. броят на подобни случаи в Северно море е нараснал с 52% — до 13 079 кораба. В Южнокитайско море показателят се е увеличил с 88% — до 18 401 кораба. В Балтийско море, напротив, е намалял с 5% — до 526 кораба.

Същевременно между октомври 2023 г. и края на 2025 г. в Балтийския регион са били повредени или прекъснати най-малко 11 подводни кабела.

Ситуацията предизвиква безпокойство и заради риска от конфликт между Русия и НАТО. Американското разузнаване се опасява, че Москва все пак може да реши да изпита механизма за колективна отбрана на алианса. Според западни представители унищожаването на подводни кабели може да бъде част от подобен опит.

През януари 2025 г. НАТО стартира системата за наблюдение Baltic Sentry, а Великобритания — операция Nordic Warden, които предвиждат засилено патрулиране и наблюдение на критичната подводна инфраструктура.