Страните от ЕС сами ще решават дали да свалят чужди дронове в небето си

Зеленски предлага единен въздушен щит
"Украйна предлага на Полша и на всички свои партньори да изградим единен, напълно надежден щит срещу руските въздушни заплахи", каза Зеленски във видео обръщение по време на Варшавския форум за сигурност в полската столица.
"Това е възможно. Украйна може да противодейства на всякакви руски дронове и ракети и ако действаме заедно в региона, ще имаме достатъчно оръжия и производствен капацитет“, допълни той.
Темата за сътрудничеството в областта на отбраната с Киев беше сред основните теми на дневния ред на събраните лидери във Варшава за годишния форум по сигурността.
Лидерите на НАТО заявиха, че Русия е тествала готовността и решителността на алианса с нахлувания във въздушното пространство на Полша и балтийските държави, а Киев твърди, че опитът му в справянето с въздушни заплахи би бил ценен.
"Русия няма да начертае нови граници на територията на Украйна. Позицията на президента Тръмп е наистина балансирана и тя е в подкрепа на позицията на Украйна", каза Зеленски, според когото Украйна трябва да стане част от ЕС.
Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви на конференцията, че "отбранителната индустрия на Европа и Украйна трябва да работят по-тясно и ефективно заедно".
След руските нахлувания във въздушното пространство на НАТО, страните от източния фланг на Алианса се споразумяха за необходимостта от "стена от дронове" .
