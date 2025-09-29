Страните от ЕС сами ще решават дали да свалят чужди дронове в небето си

Решенията за свалянето на дронове, навлезли във въздушното пространство на страна от ЕС, се взимат от засегнатите държави, съобщи говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.

Той добави, че през октомври предстоят следващите стъпки след онлайн срещата на няколко страни от ЕС и Украйна в края на миналата седмица за изграждане на стена срещу дронове.

По неговите думи към разговорите ще се присъединят по-широк кръг държави. Има нужда от европейски отговор на днешните заплахи, поясни говорителят, цитиран от БТА.

Изграждането на стената е свързано със засичането на дронове в нарушение и определянето на посоката, откъдето идват, а държавите сами ще преценят как да действат по-нататък, уточни той.

Говорителят отбеляза, че в първоначалните разговори са се включили представители на НАТО.

Трябва да защитим източния фланг, необходимо е участието на всички държави от региона, каза той.

Зеленски предлага единен въздушен щит

Същевременно Украйна е предложила да изгради съвместен противовъздушен отбранителен щит с европейските си съюзници, за да се предпази от руски заплахи, предаде Ройтерс.

"Украйна предлага на Полша и на всички свои партньори да изградим единен, напълно надежден щит срещу руските въздушни заплахи", каза Зеленски във видео обръщение по време на Варшавския форум за сигурност в полската столица.

"Това е възможно. Украйна може да противодейства на всякакви руски дронове и ракети и ако действаме заедно в региона, ще имаме достатъчно оръжия и производствен капацитет“, допълни той.

Темата за сътрудничеството в областта на отбраната с Киев беше сред основните теми на дневния ред на събраните лидери във Варшава за годишния форум по сигурността.

Лидерите на НАТО заявиха, че Русия е тествала готовността и решителността на алианса с нахлувания във въздушното пространство на Полша и балтийските държави, а Киев твърди, че опитът му в справянето с въздушни заплахи би бил ценен.

"Русия няма да начертае нови граници на територията на Украйна. Позицията на президента Тръмп е наистина балансирана и тя е в подкрепа на позицията на Украйна", каза Зеленски, според когото Украйна трябва да стане част от ЕС.

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви на конференцията, че "отбранителната индустрия на Европа и Украйна трябва да работят по-тясно и ефективно заедно".

След руските нахлувания във въздушното пространство на НАТО, страните от източния фланг на Алианса се споразумяха за необходимостта от "стена от дронове" .