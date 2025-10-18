Студент е глобен заради акция за обезопасяване на пешеходни пътеки

Столичният инспекторат е наложил глоба на студент заради акция за обезопасяване на пешеходни пътеки. Санкционираният е Андрей Димитров, председатгел на гражданското сдружение РЕД. Глобата е символична – 50 лв., които Димитров заявява, че ще плати. А поводът – поставяне на детски фигури на десет пешеходни пътеки в София. Една от тях е на ъгъла на улиците "Шишман" и "Гурко", където преди две години загина 14-годишният Филип Арсов, пометен от пиян шофьор с превишена скорост.

Фигурите са били поставени без съгласуване с общината, обясняват пред БНТ от инспектората. Това е и причината да се наложи глоба. От там все пак заявяват, че са готови да се срещнат с младежите, за да обсъдят други инициативи за повишаване на пътната безопасност.

"Аз няма да обжалвам нея, защото ако тя е нужното зло, за да бъде повишена пътната безопасност, аз съм готов да платя нейната цена. Тази акция цели именно това - да им покажем, че има будно гражданско общество, което иска да докаже, че пътната безопасност е важна и заради това и не го съгласувахме", заяви Димитров пред БНТ.

Делото за смъртта на 14-годишния Арсов все още не е приключило на първа инстанция. Преди няколко дни от гражданското сдружение "Ангели на пътя" обявиха, , че по делото е била приложена "манипулирана експертиза", която бащата на загиналото момче, сам автоинженер, е оспорил.