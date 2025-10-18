Студент е глобен заради акция за обезопасяване на пешеходни пътеки

Столичният инспекторат е наложил глоба на студент заради акция за обезопасяване на пешеходни пътеки. Санкционираният е Андрей Димитров, председатгел на гражданското сдружение РЕД. Глобата е символична – 50 лв., които Димитров заявява, че ще плати. А поводът – поставяне на детски фигури на десет пешеходни пътеки в София. Една от тях е на ъгъла на улиците "Шишман" и "Гурко", където преди две години загина 14-годишният Филип Арсов, пометен от пиян шофьор с превишена скорост.
Фигурите са били поставени без съгласуване с общината, обясняват пред БНТ от инспектората. Това е и причината да се наложи глоба. От там все пак заявяват, че са готови да се срещнат с младежите, за да обсъдят други инициативи за повишаване на пътната безопасност.
"Аз няма да обжалвам нея, защото ако тя е нужното зло, за да бъде повишена пътната безопасност, аз съм готов да платя нейната цена. Тази акция цели именно това - да им покажем, че има будно гражданско общество, което иска да докаже, че пътната безопасност е важна и заради това и не го съгласувахме", заяви Димитров пред БНТ.
Делото за смъртта на 14-годишния Арсов все още не е приключило на първа инстанция. Преди няколко дни от гражданското сдружение "Ангели на пътя" обявиха, , че по делото е била приложена "манипулирана експертиза", която бащата на загиналото момче, сам автоинженер, е оспорил.
7 коментара
Ограничаването на скоростта има единствено и само смисъл там където пътя на хора и автомобили се пресича! Пренасищането със всякакви ограничения и знаци е една от най-големите глупости и според мен една от основните причини за повечето катастрофи. Колосалното количество знаци притъпява шофьорския усет и така вместо вниманието да е изострено в участъците, където наистина е важно, то е разпиляно между безсмислените знаци разхвърляни през няколко метра. Фигурките наистина работят, казвам го като активен …
шофьор, но биха били още по-ефективни ако драстично се намали останалото количество знаци. Основните места където има жертви при градското шофиране са пешеходните пътеки и там наистина вниманието трябва да е изострено, в останалите случаи се разминава с някакви огънати тенекии което не е някаква драма...
Ползата от добрите идеи е когато са съобразени със закона и правилата. В против случай, както този, следва съвсем основателно глоба. Не може заради всеки с идея която имаме, добра или не, да прави както намери за нужно. Иначе видях на Ломско шосе двете фигури и ми хареса. НО се запитах. МЛАДИТЕ ХОЛРА забравят, че пешеходните пътеки се пресичат ПО- ЧЕСТО ОТ ВЪЗРАСНИ, ЧЕСТО С БАСТУНИ ИЛИ ЕДВА ДВИЖЕЩИ СЕ, та ако това момче реши да продължи инициативата, да постави една прегърбена баба с бастун. Не се шегувам. Уви, не сме общество с уважение към старците. Всек ден го виждам в трамбаи, автобуси и др. места.
Вместо да поощрят горкия келеш - некадърните шарлатани го глобяват. :(
Похвално е, че институциите поне частично работят. Тези фигури само влошават нещата, защото притъпяват вниманието при последващи преминавания и влошават видимостта. Нещата трябна да се вършат от експерти.
Не става дума за самата акция - идеята е похвална, а какво му е пречило на студента да съгласува акцията? Време е имал достатъчно - не е намерил вчера фигурите и днес да ги е поставил. Това си е "самоуправство", и то е незаконно.
"Студент е глобен заради акция заради акция за обезопасяване на пешеходни пътеки" заради, заради .............. ;)
Глобиха момчето тия шарлатани на некадърния комунистически кмет. ;)