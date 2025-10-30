Студентите, които са платено обучение, вече имат право на стипендия

Върховния административен съд окончателно постанови в четвъртък, че студентите в платена форма на обучение също имат право на стипендия.

С това решение върховните магистрати отмениха разпоредбата отпреди 25 години на Министерския съвет за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

Съдът напомня, че Законът за висшето образование (ЗВО) създава равен достъп до висшето образование и условията за неговото свободно развитие. В същото време Министерският съвет утвърждава със свое постановление условията и реда за предоставяне на стипендии в държавните висши училища и социално-битовите придобивки.

Въпросното постановление на правителството стеснява приложното поле на закона, а именно, като се определя, че стипендии се отпускат само на лицата учащи се по държавна поръчка.

"В случая студентите в платена форма на обучение не са еднакво третирани с останалите студенти по отношение на получаване на стипендия, с което се нарушава принципа на равенство пред закона и на задължението за еднакво третиране, установени в Конституцията на Република България", се казва в решението на върховния съд.

Съдиите напомнят, че всички студенти без значение от формата на обучение се намират в идентично фактическо и правно положение.

"Обучението на двата вида студенти не се различава с оглед изискванията за съответната специалност по учебен план", се казва в решението на ВАС.

Съдът допълва, че Конвенцията за борба срещу дискриминацията в областта на образованието, не се допускат никакви различия от страна на държавните органи по отношение на учащите се при предоставянето на стипендии, освен различията, основани на техния успех.