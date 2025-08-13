Суперзвездата Дуплантис направи 13-та поправка на световния си рекорд

Суперзвездата в овчарския скок Мондо Дуплантис постави 13-ия си световен рекорд на овчарски скок от 6.29 м на мемориала "Ищван Гюлай", част от световния тур по лека атлетика "Гран при" в Будапеща.

Шведът се завърна триумфално на стадиона в унгарската столица след титлата си от Световното първенство преди две години.

Вечерта във вторник Дуплантис и Емануил Каралис преодоляха 6.02 метра при първите си опити. Гръцкият атлет се отказа след два пропуска на 6.11 метра, но Мондо преодоля тази височина, която беше с един сантиметър повече от постижението, с което спечели световната титла на същия стадион през 2023 г.

След това феноменът вдигна летвата на 6.29 метра - с един сантиметър повече спрямо световния рекорд, който постави през юни в Стокхолм. Дуплантис преодоля височината при втория си опит. Това беше първи световен рекорд поставен по време на мемориала "Ищван Гюлай", който се привежда за 15-ти път, но за първи път в столицата Будапеща.

Първият си световен рекорд Арманд Дуплантис постави преди повече от 5 години - през февруари 2020 г., когато скочи 6.17 метра. "Детето чудо", както беше наречен тогава, не пропуска да качва с по 1 см летвата над собствения си световен рекорд в овчарския скок, точно както правеше легендата Сергей Бубка преди него, за да доведе върховото постижение до 6.29 метра. Почти сигурно е, че Мондо ще опита да преодолее 6.30 метра на световното първенство в Токио след месец.

Рекорд на турнира в хвърлянето на чук

По-рано вечерта публиката в Будапеща избухна и при унгарска победа в хвърлянето на чук, след като световният и олимпийски медалист Бенце Халаш счупи рекорда на турнира с най-добър резултат в света за сезона от 83.18 метра.

Унгарецът Бенце Халаш направи личен резултат от 83.18 метра на хвърляне чук Сн.ЕПА/БГНЕС

Световният и олимпийски шампион Итън Кацберг започна с 80.31 м, за да поведе рано в надпреварата, но Халаш отговори с 81.85 м в третия си опит. Кацберг си върна лидерството след петия опит с 81.88 м. Последва мълниеносен отговор от Халаш - 83.18 м, което е негов личен рекорд.

Паднаха още четири рекорда на турнира

Още четири рекорда на мемориала "Ищван Гюлай" паднаха в Будапеща месец преди световното първенство в Токио.

Може би най-изненадващият и впечатляващ резултат дойде от Брайън Левел на 200 метра. Спринтьорът от Ямайка се откъсна още от старта пред съперниците си, за да пресече финалната линия за 19.69 секунди при насрещен вятър от 0.4 м/с, което е изключително добро постижение. Така той подобри с 19 стотни рекорда на Ериън Найтън. Вторият в дисциплината Уейд ван Нийкерк остана втори, далеч след победителя, с 20.07 секунди.

Лабан Кипкорир Чепкуони, който завърши четвърти на турнира от серията "Гран при" в Кения миналия месец, успя да спечели бягането на 800 м също с изключително лично време от 1:42.96 минута. Така той счупи рекорда на състезанието поставен преди 9 години от световния рекордьор Дейвид Рудиша. Марк Инглиш завърши втори с ирландски рекорд от 1:43.37 минута, пред френския шампион Янис Мезиан (1:43.71).

Джорджия Грифит беше друга атлетка, която постигна впечатляващ резултат. Австралийката изпревари почти със секунда останалите състезателки в бягането на 1500 метра с рекорд на срещата от 3:58.25 минути. Испанката Марта Перес остана втора с 3:59.22 минути, а трета се нареди американката Хедър Маклийн (3:59.35).

Шестият рекорд на турнира беше поставен в овчарския скок при жените, спечелен от 31-годишната словенка Тина Сутей с 4.73 метра.

Троен успех за "летящите" холандки

Трите водещи спринтьорки на Нидерланадия бяха безапелационни в дисциплините си и постигнаха изключително високи резултати за сезона, продължавайки традицията на незабравимата Фани Бланкерс-Коен, наречена "летящата холандка" навремето.

Фемке Бол спечели бягането на 400 метра с препятствия с 52.24 секунди, което е с повече от 2 секунди по-бързо от победните ѝ времена от предишните ѝ две участия в този турнир. Белгийката Наоми ван ден Брок остана втора с 54.50 секунди.

С безупречно бягане Надин Висер победи на 100 метра с препятствия с 12.43 секунди при насрещен вятър от -0.4 м/с. Втора остана Алия Армстронг (12.59).

Лийке Клавер постигна третата победа за холандките за вечерта с убедителното време от 50.11 секунди на 400 метра. Мърси Океч от Кения остана втора с 50.69 секунди.

Въпреки че триото от Нидерландия размаза съперничките си, в останалите спринтови дисциплини имаше оспорвани финали.

Олимпийският бронзов медалист Музала Самуконга се справи със силната конкуренция на Джерим Ричардс и Халеб Макрей, за да спечели бягането на 400 метра с най-доброто време за сезона от 44.11 секунди. Ричардс остана втори с 44.14 секунди, а на две стотни след него се нареди Макрей.

Сребърният олимпийски медалист Кишане Томпсън спечели бягането на 100 метра с време 9.95 секунди, докато Абдул-Рашид Самину и Акани Симбин останаха втори с еднакво време 10.01 секунди.

В бягането на 100 метра при жените Мари-Жозе Та Лу-Смит успя да изпревари трите атлетки от Ямайка и спечели с 10.97 секунди. Тина Клейтън остана втора с 10.99 секунди, след нея се нареди световната шампионка на 200 метра Шерика Джаксън (11.00) и многократната световна и олимпийска шампионка Шели-Ан Фрейзър-Прайс (11.07).

Само една хилядна от секундата раздели Ашанти Мур и Фейвър Офили в бягането на 200 метра при жените, като и двете постигнаха време 22.31 секунди. Мур беше определена за победител след фотофиниш.

Световният лидер за сезона в бягането на 110 метра хърдели Кордел Тинч спечели с време 13.20 секунди пред олимпийския шампион от 2021 г. Хансъл Парчмент (13.24).