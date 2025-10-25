Свързана със сина на Тръмп компания за дронове спечели договор от Пентагона

Малко известна компания за дронове, свързана с Доналд Тръмп-младши, спечели договор от Пентагона в момент, когато правителството на САЩ разширява обществените си поръчки за дроновете, съобщи "Файненшъл таймс".

Компанията "Ънюжуал машинс" (Unusual Machines), в която Тръмп-младши държи дял от 4 милиона долара, заяви, че американската армия е сключила договор с нея за производството на 3500 двигателя за дронове, както и на различни други части.

Според компанията армията планира да поръча допълнителни 20 000 компонента.

Главният изпълнителен директор на Unusual Machines Алън Еванс заяви, че за тях това е най-голямата поръчка за части от правителството на САЩ до момента, но отказа да разкрие стойността на договора.

Акциите на компанията скочиха с цели 13% в петък, посочва "Файненшъл таймс", предаде БТА.

Unusual Machines назначи Тръмп-младши за съветник през ноември миналата година, а скоро след това фирмата разкри, че той притежава 331 580 акции, които в момента биха стрували приблизително 4 милиона долара.

В отговор на въпроси относно договора с Пентагона, Еванс заяви пред "Файннешъл таймс", че синът на Тръмп "не е съветвал, нито е правил нещо друго по тази сделка".

Поръчката идва след като президентът Доналд Тръмп подписа през юни указ, насочен към стимулиране на зараждащата се индустрия за дронове в САЩ, както за търговска, така и за военна употреба.